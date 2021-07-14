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الأربعاء، 14-07-2021 02:47 م

فوائد السمك نعرف عليها

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الوكيل الإخباري - تعتبر الأسماك من بين أكثر الأطعمة صحة على هذا الكوكب، فهي محمَّلة بالعناصر الغذائية المهمة، مثل البروتين وفيتامين د، وتعتبر الأسماك أيضاً مصدراً رائعاً لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي مهمة للغاية لجسمك وعقلك.

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* الفوائد الصحية للأسماك : 

 

1. السمك يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الهامة

2. السمك قد يقلّل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية
3. الأسماك تحتوي على العناصر الغذائية المهمة في أثناء النمو
4. الأسماك قد تعزز صحة الدماغ
5. الأسماك قد تساعد في منع وعلاج الاكتئاب
6. الأسماك مصدر غذائي جيد لفيتامين د
7. الأسماك قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية

8. قد يساعد في الوقاية من الربو عند الأطفال
9. الأسماك قد تحمي بصرك في الشيخوخة
10. قد تحسن الأسماك نوعية النوم
11. السمك لذيذ وسهل التحضير

* الخلاصة
السمك مصدر رائع للبروتين عالي الجودة، وتحتوي الأنواع الدهنية أيضاً على أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية للقلب. وعلاوة على ذلك، له فوائد عديدة، بما في ذلك حماية الرؤية وتحسين الصحة العقلية في سنّ الشيخوخة، وعلاوة على ذلك، فإن الأسماك سهلة التحضير، لذا يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليوم.

 

المصدر - صحتك 




 

 

 

 




 

 


 

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