فوائد الشاي الأسود والأخضر المذهلة في اليوم العالمي للشاي

الوكيل الإخباري - يعدُّ الشاي من المشروبات الأكثر استهلاكاً في العالم بعد القهوة. وتشكل زراعة الشاي مصدراً رئيسياً لكسب الرزق لملايين الأسر في البلدان النامية. ولأهمية الشاي الاقتصادية وفوائده الصحية خصصت الأمم المتحدة يوماً عالمياً له، يُحتفى به في 21 مايو من كل عام.

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إليك فوائد الشاي الأسود والأخضر في اليوم العالمي للشاي:





- تعزيز وظائف الدماغ

يحتوي كل من الشاي الأخضر والأسود على الكافيين. ويعمل هذا الأخير على تحفيز الجهاز العصبي عن طريق منع الناقل العصبي المثبط الأدينوزين. كما أنه يساعد على إطلاق الناقلات العصبية المعززة للمزاج مثل الدوبامين والسيروتونين.

- المساهمة في حماية القلب

كل من الشاي الأخضر والأسود غني بمجموعة من مضادات الأكسدة الواقية تسمى البوليفينول، وتحديداً الفلافونويدات، وهي مجموعة فرعية من البوليفينول.

ويعتقد أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي الأخضر والأسود تسهم في حماية القلب.

وتوصلت مراجعة أخرى لدراسات الشاي الأخضر أن الأشخاص الذين شربوا 1-3 أكواب يومياً لديهم خطر أقل بنسبة 19- 36% من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية على التوالي، مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من كوب واحد من الشاي الأخضر كل يوم.

- تزويد الجسم بمضادات الأكسدة



الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة القوية EGCG التي تقضي على الخلايا السرطانية وتمنع تكاثرها، وتقلل من الآثار الضارّة للويحات الأميلويد، التي تتراكم لدى مرضى الزهايمر، وتقلل من تطور الكبد الدهني لدى الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً غنياً بالدهون. كما أن مضادات الأكسدة هذه تحارب الميكروبات، ولها تأثير مهدئ على الجسم.



- الحماية من الجذور الحرّة المسببة للأمراض

يحتوي الشاي الأسود على مادة الثيافلافين، وهي نوع من البوليفينول، تقدم العديد من الفوائد الصحية - وكلها تتعلق بقدرتها المضادة للأكسدة، ومنها: حماية الخلايا الدهنية من التلف الناجم عن الجذور الحرّة وقد تدعم إنتاج مضادات الأكسدة الطبيعية في الجسم، وحماية القلب والأوعية الدموية، التقليل بشكل كبير من مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، وتعزيز انهيار الدهون (ويوصى بها كمساعدة محتملة لإدارة السمنة).

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