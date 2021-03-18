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الخميس، 18-03-2021 12:52 م

فوائد الشمندر لخسارة الوزن خلال أيام

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الوكيل الاخباري - يحتوي الشمندر على الكثير من الخصائص التي تساعد على حماية الجسم من تأثير العوامل الخارجية الضارّة وعلى خسارة الوزن. ولهذا من المفيد اتباع حمية صحية تحتوي عليه لمدة لا تزيد عن خمسة أيام.

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- الفطور:
كوب من القهوة او الشاي دون اضافة السكر، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من القمح الكامل، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم، كوب من الزبادي غير المحلّى مع القليل من النخالة، حبة تفاح.


- الغداء:
كوب من عصير الشمندر، سلطة تحتوي على الخيار والسبانخ والطماطم والخس والجوز مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، 4 ملاعق طعام من الأرز المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي في الفرن.


- العشاء:
كوب من عصير الشمندر، طبق من شوربة الخضار، قطع باذنجان مشوي في الفرن، تفاحة. لكن الأفضل عدم اتباع هذا الرجيم لمدة طويلة منعاً لحدوث نقص في المغذيات الأساسية. كذلك من المهم فيما بعد تطبيق برنامج غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

 

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