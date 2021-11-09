الوكيل الإخباري - ما هي فوائد الشمندر للكبد، ويعدَ الشمندر أو البنجر أو الشوندر كما يُطلق عليه من النباتات العشبية. ويُمكن أن يتدرج لونه من الأحمر أو البنفسجي القاتم إلى الأحمر الباهت، ويمتلك الشمندر هذا اللون بسبب احتوائه على البيتاسيانين التي تعد من مضادات الأكسدة المهمة لصحة القلب.

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لكننا في موضوع اليوم، سوف نركز أكثر على فوائد الشمندر للكبد والتي يبدو أنها كثيرة وقيَمة كما ذكر موقع "ويب طب" الذي تحدث بإسهاب عن فوائد تناول الشمندر على صحة الكبد، لكنه لم يغفل عن ذكر الآثار الجانبية التي يمكن أن تنجم عن تناول الشمندر.

وفيما يخص فوائد الشمندر للكبد، فقد عدَدها الموقع المختص بالشؤون الطبية والصحية على الشكل الآتي:



1 - تحسين تدفق الدم إلى الكبد: كون الشمندر غني بمضادات الأكسدة القوية مثل فيتامين ج، والكاروتينات، والأحماض الفينولية، والفلافونويد، إلى جانب النترات وهي مادة كيميائية تتواجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، ويتم تحويلها إلى أكسيد النيتريك عند تناولها.

2 - تعزيز صحة الكبد: للكبد وظائف مهمة في عملية التمثيل الغذائي، كونه يساعد في التخلص من رواسب الأدوية وتنظيف الجسم من السموم. وتتسبب المواد الغريبة والسامة واستهلاك الكحول وسوء التغذية والعدوى وفقر الدم وتناول بعض الأدوية، في تلف الكبد وهنا يأتي دور عصير الشمندر كمخلص للكبد من هذه المشكلة الخطيرة، فيحمي الكبد من الإلتهابات والإجهاد التأكسدي، ويعزز قدرته على إزالة السموم من الجسم.

3 - الوقاية من التهاب الكبد: بحسب الدراسات، فإن شرب عصير الشمندر يمكن أن يعزَز القدرة على التحمل القلبي التنفسي لدى الرياضيين من خلال زيادة الكفاءة، وتحسن الأداء على مسافات مختلفة، وزيادة القدرة على تحمل الإرهاق لوقت طويل.

المصدر - هي