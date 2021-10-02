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السبت، 02-10-2021 02:29 م

فوائد الشوكولاته الداكنة لمرضى السكري

الشيكولاتة-الداكنة


الوكيل الإخباري - يشعر مرضى السكري بالحرمان إزاء الكثير من الأطعمة المفضلة للجميع، الأمر الذي ينعكس على حالتهم النفسية، ولرغبتهم في تناول أطعمة معينة، لكن ستؤثر على مستويات السكر بالدم وقد تلحق بمضاعفات خطيرة، والشوكولا من أكثر الحلويات التى يعشقها الكثير منا، وتظل من الممنوعات على مرضى السكري.

أهم العوامل التي تجعل الشوكولا الداكنة من وجبات "السناك" المفضلة لمرضى السكري:

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1- غنية بالفيتامينات والمعادن:
تحتوي الشوكولا الداكنة على كميات كبيرة من الحديد والبروتينات وأحماض أوميغا 3، لذا تمد المرضى بالطاقة والفيتامينات اللازمة لهم.

 

2- تحسين حساسية الأنسولين:
الشوكولا الداكنة تحتوي على كمية أقل من السكر، لذا تصبح مفيدة لمرضى السكر، وتساعد في ضبط مستويات هرمون الأنسولين.


3- خفض مستويات الغلوكوز:
تعتبر الشوكولا الداكنة مفيدة أيضاً للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الغلوكوز، فعلى الرغم من أنها قد تحتوي على سعرات حرارية عالية، إلا أنها تحتوي على مستويات أقل من السكر والسعرات الحرارية مقارنة بالنوع الآخر من الشوكولا.


4- أفضل حمية لمرضى السكر:
قد تكون الشوكولا الداكنة هي أحلى أنواع الشوكولا في وجباتهم الغذائية، لأنها تلبي احتياجاتك من الشوكولا والحصول على السكريات اللازمة لجسمك، وفي نفس الوقت تحافظ أيضاً على مستويات السكر في الدم.


5- خفض سكر الدم:
تحافظ الشوكولا الداكنة لأنها تحتوي على كمية أقل من السكر، على خفض مستويات السكري للمرضى وإبقائه تحت السيطرة. 

 

 المصدر-  لبنان 24 

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