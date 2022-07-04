فوائد العسل في علاج سرطان الثدي

الوكيل الإخباري - سرطان الثدي واحد من أنواع الأمراض السرطانية التي تصيب النساء، وهو مرض سرطاني شائع، وبسبب شيوعه مؤخراً ركزت كثير من الجهات الطبية والصحية على معرفة مسبباته وطرق علاجه وعوامل الوقاية منه.

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وفي هذا الصدد صدرت كثير من الدراسات والبحوث الطبية التي ساعدت في الكشف المبكر عنه، وساهمت في وضع طرق لعلاجه.

وجدت دراسة أن مركبا في عسل النحل يمكن أن يدمر خلايا سرطان الثدي في غضون 60 دقيقة، حسب ما ذكرت مجلة "نيتشر" العلمية.



وقام العلماء في معهد هاري بيركنز للأبحاث الطبية في غرب أستراليا باختبار عسل أكثر من 300 نحل ونحل طنان ضد نوعين من سرطان الثدي، وهما الثلاثي السلبي ومستقبل عامل نمو البشرة البشري2.

وجد الباحثين أن مركباً في العسل يسمى "ميليتين" يمكن أن يدمر خلايا سرطان الثدي في غضون ساعة، دون التسبب في ضرر للخلايا الأخرى، ويعتبر "ميليتين" المكون النشط لعسل النحل، وهو عبارة عن ببتيد يضم 26 حمضاً أمينياً ذات شحنة موجبة.



وقال الباحثون إن لهذا المركب القدرة على استهداف الخلايا السرطانية، مبرزين أنه عند استخدامه مع أدوية العلاج الكيميائي، ساعد الميليتين في تكوين مسام في غشاء الخلية السرطانية مما قد يسمح للعلاجات باختراق الخلايا بشكل أفضل.

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