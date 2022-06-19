فوائد العسل مع الماء الدافئ قبل النوم

الوكيل الإخباري - فوائد العسل مع الماء الدافىء لالتهاب الحلق

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يمكنك إضافة العسل إلى مغلي الأعشاب أو الزهورات الساخنة لمحاربة التهاب الحلق. فالعسل يعمل على مكافحة السعال، ناهيك عن أنه مكوّن شائع في أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية. لذلك فهو ضروري جداً لتعزيز المناعة ومحاربة كورونا خصوصاً.

وفي حال الإصابة بالتهاب الحلق يُفضل شرب العسل والماء الدافىء قبل النوم، للتخفيف من حدّة السعال والوخز في الحلق.

فوائد العسل مع الماء الدافىء لمدّ الجسم بالطاقة



لتعزيز الطاقة الطبيعية قبل أو أثناء أو بعد التمرين، يعدُّ شرب العسل مع الماء الدافىء خياراً مثالياً. يوفر العسل 17 جراماً من الكربوهيدرات لكل ملعقة طعام، والكربوهيدرات هي الوقود الرئيسي الذي يستخدمه جسمك لتوفير الطاقة، خصوصاً إذا كنتِ تمارسين الرياضة في فترة بعد الظهر، وكنت مرهقة خلال اليوم.

فوائد العسل مع الماء الدافىء للجهاز الهضمي

يعتبر العسل بروبيوتيك قوياً، ما يعني أنه يغذي البكتيريا الجيدة التي تعيش في الأمعاء والتي هي مهمة جداً ليس فقط لعملية الهضم ولكن أيضاً لصحة الجسم العامة.

فوائد العسل مع الماء الدافىء للراحة والاسترخاء



يُساعد شرب الماء الدافىء مع العسل على تعزيز عمل الجهاز الهضمي؛ فالعسل يحتوي على خصائص تطهر الجسم وتُساهم في تخفيف حموضة المعدة وتزيد من إفراز المخاط في الأمعاء. والماء يُساعد على ترطيب القولون، ما يؤدي إلى تليين البراز وعلاج مشكلة الإمساك، ما يُوفر الراحة والاسترخاء، خصوصاً قبل النوم.

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