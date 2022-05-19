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الخميس، 19-05-2022 04:32 م

فوائد العنب الصحية

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الوكيل الإخباري - هناك العديد من الفوائد الصحية المحتملة المختلفة التي قد تتضمنها فاكهة العنب، ومن أهمها وأبرزها الآتي:

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يُعد من المصادر القوية للمضادات الأكسدة (Antioxidant) ، ومنها الريسفيراترول الذي له دور هام في الوقاية من السرطان، ومنع تكون الأورام ونموها في كل من الكبد، والليمف، والمعدة، والثدي، والقولون.


حماية البشرة من حب الشباب (Acne)، وذلك بسبب الريسفيراترول الذي يحتويه العنب، خاصةً في حال استخدامه مع البنزويل بيروكسايد كعلاج موضعي.


أشارت العديد من الدراسات إلى أن العنب من الفواكه التي لها دور في الوقاية من الإصابة بمرض الاعتلال العصبي السكري الذي من الممكن أن يؤثر سلبًا على الوظائف الأساسية للأعصاب.


ذات فائدة كبيرة للعينين، وذلك لدوره في التقليل من الإجهاد التأكسدي، وتلف شبكية العين، بالإضافة إلى الوقاية من الإصابة بإعتام عدسة العين، والعديد من الحالات الصحية الأخرى المرتبطة بمشاكل العين.


أشارت بعض الدراسات والبحوث العلمية أن هناك العديد من الفواكه المختلفة التي لها دور ومساهمة في الحماية والوقاية من الإصابة بمرض السكري النوع الثاني، ومن أحدى هذه الفواكه العنب.


يساهم العنب بشكل كبير في التخفيف والتقليل من الأعراض التي من الممكن أن تُسببها الحساسية (Allergies) في بعض الحالات، والتي من ضمنها، سيلان الأنف، والعيون الدامعة، وخلايا النحل وغيرها.


الجدير بالعلم أن العنب من الفواكه التي تحتوي على كل من الماء، والألياف، فالأفراد الذين يتناولونه بشكل مستمر من الممكن أن يساعدهم في الحفاظ على رطوبة أجسامهم، وانتظام حركات الأمعاء، بالإضافة إلى التقليل من خطر المعاناة من الإمساك أيضًا.

 

محاذير تناول العنب : 

 

- الحمل والرضاعة

- حالات النزيف

- الجراحة

 

Webteb

 

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