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الأحد، 13-06-2021 02:57 م

فوائد العنب تعرف عليها

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الوكيل الإخباري - ان العنب هو ثمرة تنمو على الشجر، له قشرة ناعمة وجوف لبي، منها اللون الأخضر، الأسود والأحمر، يعتبر العنب من الفواكه الغنية جدا من حيث المكونات بالإضافة لطعمه اللذيذ، فقد عرف الانسان العنب منذ القدم وقد نسبت اليه العديد من الخواص الطبية، كما وورد ذكره في القران الكريم في هذا السياق. 

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العنب والقلب :

ان الأبحاث تشير الى أن العنب يساهم في الحفاظ على صحة عمل القلب, وذلك بعدة طرق:
1- تحسين عمل الأوردة, مما يساهم في تخفيض ضغط الدم.
2- يخفض من المواد المؤكسدة في الجسم.
3- منع أكسدة الكولسترول من نوع البروتين ُ الشَّحْمِيُّ الخَفيضُ الكَثافة (LDL).
4- يمنع تكون تخثرات في الدم.

 

العنب وصحة العين
لقد وجد في بحث قد تم على فئران كبيرة في السن التي من الأرجح أن تعاني من فقدان البصر أن العنب قد شكل عامل حماية ضد فقدان البصر، وقد وجد العلماء أن العنب كان أكثر تأثيرا من مادة اللوتين (lutein) .


العنب وصحة الدماغ
لقد وجد في بحث على الفئران أن للعنب كان تأثير مضاد لتطور مرض المرض الخوف ( الزهايمر ) (Alzheimer) .


العنب والسرطان
ان تأثير العنب على مرض السرطان ممكن أن يعود لوجود المواد مضادة الأكسدة مثل البوليفينولات (polyphenols)، هنالك نتائج أولية بشأن التأثير الإيجابي للعنب على تطور السرطان في غُدّة البرُوستات، الثدي، و القُولُون.

 

 

اليك اذا الأسباب التي تقنعك بتناول العنب:
1- العنب يخفض من ضغط الدم .
2- العنب يحمي قلبك .
3- العنب يحميك من سرطان القولون(الأمعاء الغليظة) .
4- العنب يشكل مصدرا غنيا للبوليفينولات (polyphenols) المضادة للأكسدة .
5- العنب يحافظ على سلامة الدماغ . 

 

المصدر - الموسوعة الطبية 


 




 

 


 

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