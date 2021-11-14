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الأحد، 14-11-2021 02:23 م

فوائد الفراولة لمرضى القولون

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الوكيل الإخباري - ماهي فوائد الفراولة لمرضى القولون، هي مجموعة من الفوائد التي تتحقق بفضل احتواء فاكهة الفراولة على عدد من العناصر الغذائية التي تؤثر بشكل إيجابي على صحة القولون خاصة، وصحة الجهاز الهضمي والإخراجي ككل، ومن تلك العناصر فيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين ب ومجموعة من المعادن وأهمها المغنيسيوم والنحاس والبوتاسيوم.

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فوائد الفراولة لمرضى القولون:
1 - الفراولة غنية بالألياف التي تحسن عملية الهضم مما يقلل العبء على القولون.
2 - الألياف في الفراولةتساهم في تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتحسين صحة الجهاز الهضمي وذلك يعزز صحة القولون.
3 - من أهم فوائد الفراولة لمرضى القولون الوقاية من الالتهابات التي تصيب القولون وتفاقم أمراضه.
4 - تناول الفراولة يخفف من أعراض القولون العصبي والقولون الهضمي.
5 - فاكهة الفراولة تساعد مرضى القولون في السيطرة على أعراضه والتقليل من حدتها بفضل احتوائها على الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحته.
6 - من فوائد الفراولة المهمة تحسين الإخراج وعلاج الإمساك مما يساعد في تحسن وظائف القولون ومنع اضطراباته.

 

المصدر - هي

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