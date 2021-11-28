فوائد الكاكا لا يمكن تصورها

الوكيل الإخباري - الكاكا واحدة من الفواكه التي تتميّز بشكلها الذى يشبه الطماطم تدخل في علاج الكثير من الأمراض؛ بسبب احتوائها على نسب كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية؛ مثل السكريات، الألياف الغذائية، المواد المضادّة للأكسدة، الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، والصوديوم، كما تحتوي على عناصر غذائية مهمة لصحة القلب، فهي غنية بمضادات الأكسدة، ومنها الفلافونويد التي لها دور كبير في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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فوائد الكاكا وتقوية المناعة

فاكهة الكاكا غنية بالفيتامين سي C، مما يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء المهمة في مواجهة الجراثيم، الميكروبات، والأمراض المعدية.

فوائد الكاكا للريجيم

لا تحتوي الكاكا على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والدهون، مما يساعد على التقليل من الوزن الزائد، فضلاً عن وجود الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يفيد من يتبعن نظاماً غذائياً يهدف إلى خسارة الوزن.

فوائد الكاكا وضغط الدم

يمكنكِ تناول ثمرة من الكاكا للتقليل من معدل ضغط الدم المرتفع، إذ إنها غنية بالبوتاسيوم المهم في تنظيم ضغط الدم، مما يقلّل من التعرّض إلى الجلطات والنوبات القلبية المفاجئة.



فوائد الكاكا والسرطان

تحتوي الكاكا على مضادات الأكسدة القوية، التي تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، إذ إن مضادات الأكسدة لديها القدرة في القضاء على الجذور الحرّة التي تهاجم خلايا الجسم، فضلاً عن أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ A وسي C.

فوائد الكاكا والجهاز الهضمي

بفضل الألياف الغذائية التي توجد في الكاكا، فإنها تعزّز الجهاز الهضمي وتحسّن أداءه؛ إذ إنها تساعد على تسهيل حركة القناة الهضمية والتخلص من السموم والفضلات، كما أنها تزيد من إفراز الإنزيمات الهاضمة المسبّبة لحالات الإمساك، وتساهم في الحماية من التعرّض إلى سرطان القولون.

المصدر - سيدتي