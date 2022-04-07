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الخميس، 07-04-2022 11:14 ص

فوائد الكركدية لإنقاص الوزن في رمضان

فوائد الكركديه قبل الوجبات الرمضانية لتخسيس الوزن


الوكيل الإخباري - فوائد الكركديه لإنقاص الوزن، أشارت إليها العديد من الدراسات المهتمة بصحة المرأة، إذ وجد الباحثون أن فوائد الكركديه تساهم في التخلص من دهون الخصر والأرداف، كما أنها تقلل من مؤشر كتلة الجسم بصفة عامة.

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فضلا عن ذلك، تحوي الكركديه مركبات متنوعة تساعد على تحسين الحالة الصحية والمزاجية، خصوصا أثناء ساعات الصيام على مدار شهر رمضان.

أوضحت دكتورة مجدي، أن النساء والفتيات اللاتي يعانين من انخفاض ضغط الدم يمنعن من تناول فوائد الكركديه نهائيا، أما فيما عدا ذلك، ففوائد الكركديه متنوعة خلال شهر رمضان وستساهم في تحقيق التالي:

- تساعد فوائد الكركديه على التخلص من الدهون في الدم.
- تقي فوائد الكركديه النساء من زيادة الكوليسترول الدهني عالي الكثافة، ما يجعله فعالاً لإنقاص أوزانهن في رمضان.
- تطرد فوائد الكركديه السموم المتراكمة في أجسام النساء أثناء تخسيس أوزانهن بصفة عامة، كونها تعزز صحة الكبد من خلال ارتفاع الأنزيمات الطاردة للسموم على الدوام.
- تعمل فوائد الكركديه على تفتيت دهون منطقتي الخصر والأدراف بالشكل الطبيعي خلال تنحيف النساء أجسامهن في شهر رمضان.
- تكافح فوائد الكركديه إصابة النساء بالتوتر والقلق خلال ساعات الصيام.
- تمنع فوائد الكركديه تراكم الشوادر الحرة داخل الدم، ما يساهم في حماية النساء والفتيات من الأمراض المزمنة على المدى الطويل.
- تُعد الكركديه مصدراً طبيعياً لمضادات الأكسدة الفلافانول التي تسمى الأنثوسيانين، والتي تحمي الخلايا من التلف بسبب الجذور الحرة في أجسام النساء والفتيات بصفة عامة.
- تُعد الكركديه صحية وخالية من السعرات الحررارية، لإنقاص أوزان النساء والفتيات بالشكل الصحي  في رمضان.
- تعطي فوائد الكركديه إحساساً بالشبع، ما يجعلها فعالة في كبح شهية النساء والفتيات خلال شهر رمضان.

 

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