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السبت، 28-08-2021 03:00 م

فوائد الكرنب في خفض الوزن وغيره

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الوكيل الإخباري - ينتمي الكرنب إلى عائلة الملفوف والبروكلي والقرنبيط يحتوي على عناصر غذائية متنوّعة وعديدة مفيدة للجسم، غني بالألياف ولا يحتوي على سعرات حرارية عالية.

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يشتهر بفوائده العديدة في مجال خفض الوزن وغيرها الكثير، لذلك دائماً ما ينصح باستخدامه للأشخاص الذين يرغبون في التخفيف من أوزانهم بشكل صحي، وذلك بفضل توافر العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة والعناصر الغذائية الأخرى.

ومع ذلك يجب أخذ العلم بأنَّ الكرنب ليس كاملاً من الناحية الغذائية، لذا يجب أن يكون جزءاً من نظام غذائي متوازن وصحي، حسبما تقول اختصاصية التغذية ميرنا الفتى، التي تتابع حديثها عن فوائد الكرنب في الموضوع الآتي:

 

فوائد الكرنب وصحة الدماغ والقدرات الذهنية
-يساهم في حماية الأعصاب من التلف والوقاية من مرض الزهايمر والخرف، إذ إن الكرنب يحتوي على تركيز عالٍ من فيتامين ك K ، اليود ومضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين.

 

فوائد الكرنب وصحة البشرة 

محتوى الكرنب العالي من فيتامين سي C يجعله فعالاً في تعزيز صحة البشرة، وتوفير الحماية من أشعة الشمس والمساعدة في التئام الجروح ومحاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد وجفاف الجلد.

فوائد الكرنب في تعديل ضغط الدم
إنّ محتوى الكرنب الغني بالبوتاسيوم يساعد في الوقاية من خطر ارتفاع ضغط الدم الذي قد يكون مسبّباً رئيسياً للجلطات القلبية والسكتات الدماغية؛ فالبوتاسيوم له دور كبير في ترخية الشرايين وزيادة تدفّق الدم والأكسجين عبرها، وبالتالي السيطرة على ضغط الدم.

 

فوائد الكرنب وصحة العظام

إن احتواء الكرنب على العديد من المعادن مثل الكالسيوم ، البوتاسيوم والمغنيسيوم يجعل له دوراً في تقوية العظام ونموّها وتعزيز صحتها ووقايتها من هشاشة العظام.

فوائد صحية منوّعة للكرنب:

 

 -يساعد في محاربة فيروس كورونا ويقوّي المناعة.
-يساعد في التخلص من الإمساك كونه غنياً بالألياف.
-غني بالحديد ويعالج فقر الدم.
- غني بالفيتامين ك K الذي يعالج الجروح ويقي من خطر الإصابة بالزهايمر.
- يحتوي على مركّبات تعمل على مقاومة مرض السرطان. 
- غني بمضادات الأكسدة المفيدة لعلاج الالتهابات.
- غني بحمض الأوميغا 3 المفيد للشرايين والمفاصل والجسم.
-  يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.
- يساعد بطريقة غير مباشرة في تخفيض الكولسترول، كونه غنياً بالألياف.
- يحتوي على الفيتامين A الذي يلعب دوراً كبيراً وفعالاً في الحفاظ على سلامة النظر.
- الكرنب مفيد لتقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على الفيتامينC . 

 

المصدر - سيدتي 

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