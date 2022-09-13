فوائد اللوز للأعصاب... تعرف عليها

الوكيل الإخباري - الجهاز العصبي بجسم الإنسان واحد من الأجهزة الرئيسية، والعضو الأساسي به الدماغ، وهو جهاز حيوي حساس يتأثر بالحالة الصحية العامة للجسم، وأي خلل به أو اضطرابات ينتج عنه مجموعة من الأعراض والاضطرابات وحتى الأمراض في باقي أجهزة الجسم وأعضاءه.

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وبحسب المعلومات الصادرة عن الكلية الملكية في لندن أن اللوز له فوائد عدة للجهاز العصبي وأعضاءه بشكل عام، ومنها التالي:

- اللوز غني بفيتامين هـ، وهو فيتامين مهم لصحة الدماغ، ويساعد على تحسين وظائفه.

- من فوائد اللوز أنه يعزز صحة الأعصاب والعضو المتحكم بها وهو الدماغ طريق تنشيط تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ.

- اللوز من أهم الأغذية التي تساعدك على مقاومة الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي منها أمراض التدهور الإدراكي، مثل ألزهايمر والخرف وذلك بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

- معدن المغنسيوم في اللوز يساهم في تعزيز صحة الجهاز العصبي وتقوية الأعصاب.

- تناول اللوز بانتظام ودون إفراك يعمل على رفع الوقاية من الإجهاد العقلي وتضرر الأعصاب بسبب ذلك.

- اللوز غني بمادة على البوليفينول، وهو مركب مضاد للأكسدة، يساهم في مكافحة الشوارد الحرة، التي تهدد خلايا المخ بالالتهاب والتلف والضمور، وبالتالي يقي من السكتات الدماغية.

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