فوائد الليمون للمرأة الحامل

الوكيل الإخباري - ما هي فوائد الليمون، ما إن يحدث الحمل إلا وتبدأ مناعة الحامل في الإنخفاض وهو أمر طبيعي لتهيئة جسمها للحمل وتكوين الجنين، ويعد الليمون خياراً مثالياً للحامل خلال الحمل، وخصوصاً في الشهر التاسع منه، فما هي فوائد الليمون للحامل، وما هي محاذير الإفراط فيه.





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فوائد الليمون

1- القيمة الغذائية لليمون

2- فوائد الليمون للحامل

3- محاذير الإفراط في إستخدام الليمون

القيمة الغذائية لليمون

فوائد الليمون للحامل عديدة وتعود إلى قيمته الغذائية المرتفعة، إذ يقول خبراء التغذية أن حبة الليمون الواحدة تحتوي على الكالسيوم، والنياسين، وحمض الفوليك، والفوسفور، والمغنيسيوم، والنحاس، والمنغنيز، وفيتامين ب 6، فضلا عن غناه بفيتامين ج، أحد أهم الفيتامينات الضرورية للحامل لتعزيز المناعة لديها.

كما يحتوي الليمون على ما يلي:

1- السعرات الحرارية: 29 سعرة حرارية.

2- المياه: 89٪

3- البروتين: 1.1 جرام

4- الكربوهيدرات: 9.3 جرام

5- السكر: 2.5 جرام

6- الألياف: 2.8 جرام

7- الدهون: 0.3 جرام

فوائد الليمون للحامل

1- الليمون غني بفيتامين سي ولذلك يعزز من جهاز المناعة، ويحقق وقايتها وجنينها من الإصابة بأي عدوى، لإحتوائه على مضادات أكسدة قوية، كما أنه يقلل من الإلتهابات.

2- تساهم في نمو الجنين نمواً صحياً وسليماً في رحم الأم.

3- تخفيف حدة الإمساك الذي تعاني منه الحامل بسبب تغير الهرمونات.

4- ومن فوائد الليمون للحامل قدرته على تخفيف الغثيان الصباحي بحسب الدراسات إذ يساهم إستنشاقه في تخفيف حدة الغثيان الصباحي، وذلك في الحالات البسيطة التي لا تستدعي إستشارة الطبيب.

5- يساهم الليمون في إزالة السموم من جسم الحامل من خلال تحفيز الكبد.

6- الليمون عنصر مساعد لامتصاص الحديد، ولذلك يضاف لبعض الأصناف من الأطعمة.

7- يعزز الليمون من عظام الجنين بسبب ما يحتويه من أملاح ومعادن.

المصدر - هي