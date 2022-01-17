فوائد المانجا لمرضى السكري

الوكيل الإخباري - مرض السكري من النوع الثاني هو أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في العالم، وله مضاعفات عدة على الصحة، لذلك يجب السيطرة عليه، ومن يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، فإن مستويات السكر في الدم أو الجلوكوز لديه تكون أعلى من المعتاد، ويرتفع سكر الدم - النوع الرئيسي من السكر الموجود في الدم - استجابة لتناول الكربوهيدرات.





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وفي الجسم السليم يتدخل الأنسولين لتنظيم هذا الارتفاع، أما عند مريض السكري سيتم إعاقة إنتاج الأنسولين، لذلك من المهم تناول أطعمة تساعد على إنتاج الأنسولين و استقرار نسبة السكر في الدم، ومن تلك الأطعمة المانجا.. إليكم فوائدها لمرضى السكري.

كشفت دراسة جديدة، عن أنه يمكن لوجبة خفيفة "كثيفة العناصر الغذائية" تنظيم مستويات السكر في الدم بعد 45 دقيقة من تناولها، وقال الباحثون إن المانجا تساعد في تحقيق ذلك بحسب موقع جريدة "دايلي إكسبريس".



وتشير النتائج المنشورة في الجمعية الأمريكية للتغذية إلى أن تناول المانجا يبطئ من معدل ارتفاع مستويات السكر في الدم.



وكان الغرض من الدراسة هو فحص تأثير المانجا على الجلوكوز بعد الأكل (متوسط مستويات السكر في الدم بعد الأكل) واستجابات الأنسولين وكذلك مستويات هرمون الشبع.

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