فوائد المشي ساعة يوميا لا تقدر بثمن

الوكيل الإخباري - يعتبر المشي من أسهل التمارين الرياضية وأكثرها متعة، فهو لياقة بدنية خفيفة ومفيدة جداً وسهلة ومتاحة للجميع. وعندما تتعرّفين على فوائدها لن تتواني أن تجعليها عادة يومية.

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إليكِ فوائد المشي ساعة يومياً:

- تعزيز المناعة

المشي لمدة ساعة يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا. حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يمشون، 5 أيام في الأسبوع، لديهم أيام مرضية أقل بنسبة 43%.



- تحسين صحة القلب

يعمل المشي على رفع معدل ضربات القلب، وهذا يخفض ضغط الدم؛ مما يحسّن صحة القلب بمرور الوقت، ويساعد الدورة الدموية بشكل عام. كما يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



- تقوية العضلات

يمكن أن يساعدك المشي لمدة ساعة يومياً على شدّ عضلات الساقين والبطن. تمنحك العضلات القوية نطاقاً أوسع من الحركة وتحسّن قوتك وصحتك بشكل عام.



- تصفية الذهن

ثبت أن المشي يساعد الدماغ على العمل بشكل أفضل. ووجد أن لدى الناس قدرات إدراكية أفضل أثناء المشي.

- تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر

وجدت دراسة أجريت على رجال تتراوح أعمارهم بين 71 و 93 عاماً أن المشي لأكثر من ربع ميل كل يوم أدى إلى عدد أقل من حالات الخرف ومرض الزهايمر.



- تحسين المزاج

أظهرت الدراسات أن المشي المنتظم يمكن أن يحسّن مزاجك. كما وجدت أن المشي يمكن أن يقلل من الأعراض الخفيفة إلى المعتدلة للاكتئاب. فعندما تمشين وتحصلين على أشكال أخرى من التمارين الرياضية، يطلق جسمك هرمونات تجعلك تشعرين بتحسن عقلي وعاطفي؛ وهذه الهرمونات تشمل: الدوبامين، مما يقلل من التوتر والاكتئاب.

- تقوية العظام

يؤدي المشي خاصة عند التقدم بالسن إلى زيادة كثافة العظام في الجسم، كما أنه يقلل من معدل فقدان العظام وهشاشتها في منطقة الساقين.



- علاج الإمساك

يساعد المشي المنتظم على تحسين أداء وحركة الأمعاء ويحسّن عملية الهضم بشكل كبير، وبالتالي يمنع أو يحل مشكلة الإمساك.



- التخفيف من آلام المفاصل

يعمل المشي المنتظم على تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل، ويقي من الإصابة بالتهاب المفاصل مع التقدم في السن.



- التقليل من الإصابة بالدوالي

ينشّط المشي الدورة الدموية في الجسم ويقوي عضلات الساق، وبالتالي فهو يحمي من ظهور الدوالي.

سيدتي

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