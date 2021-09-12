فوائد الملفوف الاحمر للحامل

الوكيل الإخباري - من الآمن تناول الملفوف أثناء الحمل بل وينصح الخبراء به أيضًا، والملفوف الأحمر بالرغم من قلة شيوعه عن الأخضر، إلا أن له قيمة غذائية عالية بالرغم من أن الملفوف الأخضر أغنى بفيتامين "ك" إلا أن الأحمر أغنى بفيتامينات "ج"، و"أ"، والحديد، كما يحتوي الملفوف الأحمر على الأنثوسيانين، وهي الصبغة التي تعطيه لونه، وهي مضادة للأكسدة والالتهابات ومضادة للفيروسات، وتحمي من السرطان.

اضافة اعلان

ومن فوائد الملفوف للحامل:

1 - تحسين الهضم، بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الألياف التي تقلل الإمساك وتُحسّن حركة الأمعاء.

2 - غناه بالكالسيوم وفيتامين "ك"، اللذان يحافظان على كثافة العظام ويمنعان هشاشتها.

3 - تنظيمه لضغط الدم ومعدل ضربات القلب، لاحتوائه على الكهارل، مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والتي تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم ضربات القلب.

4 - دعمه للمناعة، بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين "ج".

5- تقليل اكتساب الوزن الزائد، بسبب مساعدته للحامل على الشعور بالشبع كما يمدها بالطاقة الكثيرة.

6- تقليل فرص حدوث سكر الحمل، فهو يساعد على الحفاظ على مستويات السكر بالدم.

7- غناه بالحديد، الذي يقي الحامل من الإصابة بالأنيميا.

8- تخفيف تورم القدمين، عند لف القدمين بورق الكرنب البارد الذي يخفف التورم الشائع في الحمل بسبب ضعف الدورة الدموية عندها بسحبه للسوائل الزائدة من الجسم وتقليله للألم وعدم الراحة.

9- مكافحته للسرطان، بسبب صبغة الأنثوسيانين التي ذكرناها سابقًا.



فوائد الملفوف الأحمر للجنين

1 - تحسين صحة الحمض النووي للجنين، بسبب غناه بحمض الفوليك الذي يحمي الجنين من حدوث عيوب الأنبوب العصبي له ويدعم بناء الحمض النووي وانقسامه الطبيعي.

2- دعمه للتطور الصحي لعظام الجنين، بسبب غناه بالكالسيوم واحتوائه على فيتامين "ك".

3- زيادته لمكافحة الطفل للسرطان، فبعض الدراسات وجدت أن الأطفال المولودين لأمهات تناولن الملفوف في نظامهنّ الغذائي اليومي أثناء الحمل زادت عندهنّ المناعة ضد السرطان عن غيرهنّ.

المصدر - سوبر ماما

اظهار أخبار متعلقة

