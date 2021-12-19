فوائد الموز الأخضر للصحة

الوكيل الاخباري - وفقًا لطبيبة الجهاز الهضمي الروسية ألينا بوتاشيفا، يرتبط تناول الموز الأخضر غير الناضج بعدد من الخصائص المفيدة، بل إنها أكثر صحة للأمعاء من تلك الناضجة.

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يعتبر الموز من أكثر الفواكه صحة في النظام الغذائي للإنسان: فهو يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك مجموعة فيتامينات C وB، والكاروتينات، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والمنغنيز.

هناك أيضًا أدلة بحثية على أن الموز يقلل من الإجهاد التأكسدي في جسم الإنسان، مما يقلل الالتهاب ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.



أيضًا، يساعد أكل الموز على تحسين حالة البكتيريا المعوية - تعمل هذه الفاكهة على أنها مادة حيوية مفيدة لتكاثر البكتيريا الجيدة.



أوضحت ألينا بوتاشيفا أن الموز الأخضر غير الناضج أكثر صحة للجهاز الهضمي من الموز الناضج. هناك ألياف أكثر قيمة وسكر يسبب الانتفاخ أقل.

بالإضافة إلى الليكوسيانيدين، الذي يعزز نمو الغشاء المخاطي في المعدة ويقلل من الشعور بالحموضة"، حسب موقع ميديك فوروم.



كما أضافت الطبيبة، تمت دراسة ليكتين الموز الأخضر كأدوية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والإيبولا.



بالإضافة إلى ذلك، فإن الموز الأخضر لديه القدرة على خفض ضغط الدم الانقباضي وكذلك مستويات السكر في الدم.



في الوقت نفسه، تذكر الطبيبة، هذه الفاكهة بأنها وسيلة لإثارة الحساسية، والصداع النصفي (إذا كان هناك حساسية من التربتوفان)، والانتفاخ.



المصدر : سبوتنك

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