فوائد النوم باستخدام القناع

الوكيل الإخباري - قناع النوم عبارة عن قطعة صغيرة من القماش تغطي عينيك، وهي ليست شيئا جديدا أو جديرا بالاهتمام، ولكن هذا الحل البسيط يمكن أن يكون ما تحتاجه للحصول على النوم المطلوب.

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النوم أمر حيوي لرفاهيتنا الجسدية والعقلية. يحتاج معظم البالغين إلى نحو 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة. ويمكن أن يكون لقلة النوم آثار كبيرة على صحتك. إذا وجدت أن قطع الضوء يساعدك في الحصول على قسط من الراحة، فقد يكون قناع النوم هو ما تحتاجه لجني الفوائد الصحية الآتية:

1- المزيد من نوم حركة العين السريعة

أظهرت الأبحاث من عام 2010 أنه بالنسبة للمرضى في وحدة العناية المركزة الذين غالباً ما يتشتت انتباههم بسبب الضوء والضوضاء، يمكن أن تؤدي أقنعة النوم إلى مزيد من وقت حركة العين السريعة، ووقت استجابة أقصر لهذه الحركة، ومستويات مرتفعة من الميلاتونين. ومن شأن هذا أن يساعد على تعزيز أنماط النوم الصحية وتوازن الهرمونات.

2- تحسن جودة نومك

أوضح قسم طب النوم في كلية الطب بجامعة هارفارد، أن لدينا جميعاً خلايا "حساسة للضوء" في شبكية أعيننا وتخبر الدماغ عندما يكون الوقت نهاراً أو ليلاً وتحدد أنماط نومنا. على سبيل المثال، إذا كنت عادة ما تنام مبكراً ولكنك تتعرض للضوء، فلن تغفو في وقتك المعتاد وقد تفوتك فوائد النوم مبكراً.

3- انخفاض خطر الإصابة بالأمراض

نعلم أن مشاكل النوم مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالحالات الصحية المزمنة، مثل أمراض القلب، وقد تؤدي إلى تسريع خطر الإصابة بمرض ألزهايمر. وتشمل المخاطر الصحية الأخرى المرتبطة بقلة النوم مرض السكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

4- تقليل مخاطر السمنة

لقد ثبت أن الحصول على قسط جيد من النوم أثناء الليل يساعد في الحفاظ على الوزن والتمثيل الغذائي. إذْ تشير الدلائل إلى أن تغيرات الوزن تحدث عندما ينام الناس أقل من 7 ساعات في الليلة. وفقاً لدراسة أجريت عام 2008، زادت مدة النوم القصيرة من احتمالات الإصابة بالسمنة بنسبة 89% لدى الأطفال و55% لدى البالغين.

5- مناعة أفضل

يقوم النوم بدورٍ في تعزيز وظيفة المناعة. فقد أظهرت دراسة أجريت عام 1996 أن الأشخاص الذين فاتهم النوم يعانون من ضعف المناعة، في حين أظهرت دراسة أجريت عام 2009 أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 7 ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد.



6- تحسين صحة الدماغ

ترتبط الكميات الصحية من النوم باليقظة والانتباه والقدرة على اتخاذ القرارات. حيث يؤثر النوم على الذاكرة والتركيز وكذلك الأداء الإدراكي والحركي. يمكن أن يؤدي الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى زيادة القدرة على حل المشكلات.

7- تحسين الصحة العقلية

جرى ربط قلة النوم بالاكتئاب، حيث أفاد نحو 90% من الأشخاص المصابين بالاكتئاب أنهم يعانون من مشاكل النوم.

8- أقنعة النوم توفر لك المال

نظراً لأن متوسط سعر قناع النوم الذي يوصى به منخفض مع الاستمتاع بظلام تام تقريباً. في حين أن البديل هو شراء ستائر معتمة تكون أسعارها أضعاف ذلك. وهذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بالظلام التام دون الاضطرار إلى الإخلال برصيدك المصرفي أو التصميم الداخلي.



9- مرونة قناع النوم

إذا كنت شخصاً يعمل في نوبات ليلية، أو يسافر كثيراً أو لديه نمط نوم مختلف عن شريكك، فلا تزال بحاجة إلى النوم الذي تستحقه دون أن تفرض على شركائك أو أصدقائك أو ركابك.

المصدر - صحتك

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