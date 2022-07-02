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السبت، 02-07-2022 04:30 م

فوائد اليوغا للأطفال

اليوجا-للاطفال


الوكيل الإخباري - تعليم الأطفال ممارسة اليوغا في سن مبكرة أمر مهم جداً في حياة الطفل، حيث تفيد في النمو البدني للطفل، كذلك في تحقيق الرفاه العاطفي والنفسي الشامل للطفل، كما أنها لا تحتاج إلى مهارات مسبقة للقيام بها، سوى تعليم الطفل طريقة ممارستها، وتشجيعه على المثابرة والاستمرار بشكل دائم، سنتعرف في هذا المقال على فوائد اليوغا عند الأطفال وأهم التمارين المناسبة للقيام بها.

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تساعد اليوغا الأطفال على اكتساب المهارات التنظيمية، كما تفيد في تطوير العلاقات الشخصية، والتقليل من الإجهاد والتوتر، وزيادة اليقظة الذهنية، فيما يلي بعض الفوائد الصحية المحتملة لليوغا عند الأطفال: 

 

- التحسين من قوة وتوازن الجسم.
- تحسين العملية التنفسية عند الأطفال.
- تساعد على تقليل الألم المزمن مثل آلام العضلات.
- تعزز من جودة النوم.
- تقلل من إفراز الهرمونات المسؤولة عن التوتر في الجسم، مثل الكورتيزون، وبالتالي التخفيف من التوتر والقلق والإرهاق.
- تحسن من تركيز الطفل وأدائه الدراسي.  
- تساعد في تحقيق التوازن العاطفي للطفل.
- تساعد الأطفال على اكتساب مهارات مرونة التفكير، وتحسين المزاج، ومهارات التنظيم الذاتي.
- ممارسة اليوجا لمدة ستة أشهر، بما في ذلك التأمل، وتمارين التنفس، تقلل من وزن الجسم، وتحسن وظائف الغدد الصماء والذاكرة. 


بابونج 

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