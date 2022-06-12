فوائد تمارين الايروبيك

الوكيل الإخباري - تمارين الايروبيك، تعدّ من التمارين الهوائية الفعّالة لتقوية وشدّ عضلات الجسم كافة، و تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، إذ تزيد كمّ الأُكسجين المتدفّق في الدم، إلى العضلات والرئتين.
لتمارين الايروبيك فوائد بالجملة، منها:
- تحسين وظائف الرئتين، وزيادة كمَّ الأُكسجين المتدفِّق في الدم، إلى العضلات والرئتين.
- التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري.
- إحراق السعرات الحرارية والدهون المتراكمة في الجسم، وبالتالي خسارة الوزن.
- الحدّ من التوتر والإجهاد والاكتئاب.
- زيادة القدرة على التحمل وتعزيز اللياقة البدنية.
- تحسين تكييف القلب والأوعية الدموية.
- تعزيز البروتين الدهني عالي الكثافة، والكوليسترول "الجيد"، وخفض البروتين الدهني منخفض الكثافة، والكوليسترول "الضار"، ما يؤدي إلى تراكم أقل من اللويحات في الشرايين.
- التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.
- التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع 2.
- تقوية العظام والمفاصل، وبالتالي الحدّ من الإصابة بهشاشة العظام.
- درء الأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا، وذلك من خلال تنشيط جهاز المناعة.
- تحسين المزاج، والتخلص من التوتر المرتبط بالقلق.
- المساعدة على النوم بشكل أفضل.
- تقوية وشدّ عضلات الجسم.
- التقليل من خطر السقوط والإصابات الناتجة عن السقوط لدى كبار السن.
- تحسين الوظائف الإدراكية لدى الأطفال والشباب.
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