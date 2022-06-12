فوائد تمارين الايروبيك

الوكيل الإخباري - تمارين الايروبيك، تعدّ من التمارين الهوائية الفعّالة لتقوية وشدّ عضلات الجسم كافة، و تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، إذ تزيد كمّ الأُكسجين المتدفّق في الدم، إلى العضلات والرئتين.

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لتمارين الايروبيك فوائد بالجملة، منها:



- تحسين وظائف الرئتين، وزيادة كمَّ الأُكسجين المتدفِّق في الدم، إلى العضلات والرئتين.

- التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري.

- إحراق السعرات الحرارية والدهون المتراكمة في الجسم، وبالتالي خسارة الوزن.

- الحدّ من التوتر والإجهاد والاكتئاب.

- زيادة القدرة على التحمل وتعزيز اللياقة البدنية.

- تحسين تكييف القلب والأوعية الدموية.

- تعزيز البروتين الدهني عالي الكثافة، والكوليسترول "الجيد"، وخفض البروتين الدهني منخفض الكثافة، والكوليسترول "الضار"، ما يؤدي إلى تراكم أقل من اللويحات في الشرايين.

- التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

- التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع 2.

- تقوية العظام والمفاصل، وبالتالي الحدّ من الإصابة بهشاشة العظام.

- درء الأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا، وذلك من خلال تنشيط جهاز المناعة.

- تحسين المزاج، والتخلص من التوتر المرتبط بالقلق.

- المساعدة على النوم بشكل أفضل.

- تقوية وشدّ عضلات الجسم.

- التقليل من خطر السقوط والإصابات الناتجة عن السقوط لدى كبار السن.

- تحسين الوظائف الإدراكية لدى الأطفال والشباب.

سيدتي

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