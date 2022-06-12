الأحد 12-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توضيح من جميعة البنوك حول الفئات التي يشملها تأجيل القروض

بنوك مركزية عالمية تعقد اجتماعات الأسبوع الجاري.. وهذه أبرز التوقعات

البنوك تقرر تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر حزيران

الجيش يحبط تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات

3120 ميغاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس

ميناء الحاويات: ارتفاع المناولة 8 % بالأشهر الـ5 الأولى

وزير المياه: الصيف الحالي أكثر قساوة من العام الماضي

نقابة التعليم الخاص تعلق على حادثة المعلمة ربى

سريلانكا: قد نضطر إلى شراء مزيد من النفط الروسي

مطالبات بإعفاء بطاقة الاستيراد للسيارات المخلص عليها في جمرك عمّان

الأحد، 12-06-2022 12:26 م

فوائد تمارين الايروبيك

dreamstime_s_35790087


الوكيل الإخباري - تمارين الايروبيك، تعدّ من التمارين الهوائية الفعّالة لتقوية وشدّ عضلات الجسم كافة، و تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، إذ تزيد كمّ الأُكسجين المتدفّق في الدم، إلى العضلات والرئتين. 

اضافة اعلان

 

لتمارين الايروبيك فوائد بالجملة، منها:


- تحسين وظائف الرئتين، وزيادة كمَّ الأُكسجين المتدفِّق في الدم، إلى العضلات والرئتين.
- التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري.
- إحراق السعرات الحرارية والدهون المتراكمة في الجسم، وبالتالي خسارة الوزن.
- الحدّ من التوتر والإجهاد والاكتئاب.
- زيادة القدرة على التحمل وتعزيز اللياقة البدنية.
- تحسين تكييف القلب والأوعية الدموية.
- تعزيز البروتين الدهني عالي الكثافة، والكوليسترول "الجيد"، وخفض البروتين الدهني منخفض الكثافة، والكوليسترول "الضار"، ما يؤدي إلى تراكم أقل من اللويحات في الشرايين.
- التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.
- التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع 2.
- تقوية العظام والمفاصل، وبالتالي الحدّ من الإصابة بهشاشة العظام.
- درء الأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا، وذلك من خلال تنشيط جهاز المناعة.
- تحسين المزاج، والتخلص من التوتر المرتبط بالقلق.
- المساعدة على النوم بشكل أفضل.
- تقوية وشدّ عضلات الجسم.
- التقليل من خطر السقوط والإصابات الناتجة عن السقوط لدى كبار السن.
- تحسين الوظائف الإدراكية لدى الأطفال والشباب.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_2_24_10_48_51_864

إجهاد الأم يسبب مشاكل الطفل السلوكية

120176

نصائح لضبط الوزن خلال الرحلات

201506130616301-jpg-41991892543526448

سر قدرة الأسبرين في التغلب على سرطان القولون

زيادة-الكتلة-العضلية-للنساء

كيفية زيادة الكتلة العضلية لدى النساء

أسباب-حكة-الجسم-المفاجئة

أسباب حكة الجسم الشديدة

فوائد-الكرنب-الاحمر-2

تعرف على فوائد عصير الملفوف الأحمر

أخبار متعلقة
04-06-22-895945866

كشف علامة رئيسية تشير إلى ارتفاع حاد بمستوى السكر في الدم

FT3s9lrX0AIQSqL

دراسة تحث سكان الصين على تناول بيضة يوميا

1024x576-hlbuz-780x470

فوائد صحية منوعة لخل التمر للنساء

4225526-1936461886

فوائد المشمش عديدة ومتنوعة

ضغط الدم

معلومات عن انخفاض ضغط الدم

5685843a-eace-4503-a7cf-072f92e04f7a

لا تتخلصي من قشر الليمون.. له فوائد واستخدامات عدة