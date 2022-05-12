الوكيل الإخباري - يخشى البعض ممارسة الرياضة قبل النوم؛ إلا أن القيام بنشاط بدني معتدل قد يحمل بعض الفوائد الصحية.

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فوائد تمارين الضغط قبل النوم في التقرير الآتي:

يتجنّب كثيرون ممارسة الرياضة قبل النوم؛ ظناً أنَّ لها انعكاسات سلبية على جودة النوم. إلا أن دراسة نُشرت في 2018 في مجلة الطب الرياضي بيّنت أن الأمر مبالغ فيه.

صحيح أن ممارسة التمارين الرياضية المكثفة قبل الذهاب إلى الفراش تجعل النوم صعباً، لكن التمرين المعتدل قبل النوم يعدّ أمراً محبّذاً ولا يؤثر على النوم. كذلك التمرين الشديد جيد طالما أنه يتم أداؤه قبل ساعة واحدة على الأقل من موعد النوم.



يمكن التحكّم في تمارين الضغط لناحية قدرتها على أن تكون نشاطاً خفيفاً أو عالي الشدّة، حيث يمكنك جعل تمرينك أكثر شدّة عن طريق الحصول على قسطٍ أقل من الراحة بين المجموعات، أو يمكنك جعله أخف عن طريق القيام بها ببطء أكثر، أو عن طريق أداء نسخة أسهل من تمارين الضغط المنتظمة.

على سبيل المثال، يمكنك أداء تمارين الضغط المرفوعة أو الجدارية قبل النوم، فهي أسهل على الجسم؛ لأنها تخفف من قوة الجاذبية عليك.



حل آخر متاح هو فترات الراحة بين المجموعات. في حين أن بعض الأشخاص يستمتعون بتمارين الضغط عالية الكثافة عن طريق القيام بالعديد من المجموعات في فترة زمنية قصيرة، يمكنك بسهولة جعل التمرين أخف وزناً من خلال زيادة فترة الراحة بين المجموعات.



عند الحديث عن المجموعات، يعدّ تقسيم التمرين إلى مجموعات طريقة ممتازة أخرى للتحكّم في شدّته. بدلاً من القيام بـ100 تمرين ضغط مستقيم، قومي بأداء 5 مجموعات من 20 مرة مع قسطٍ من الراحة بين كل مجموعة.



بعد أداء تمارين الضغط، ستشعرين بالتعب، ما يعني أن النوم سيكون أسهل بكثير، فضلاً على فوائد التمارين المعتادة الأخرى، مثل: تحسين القدرة على التنفس، وتعزيز مستوى اللياقة البدنية بشكل عام.

سيدتي