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الخميس، 18-11-2021 02:06 م

فوائد تناول الثوم في فصل الشتاء

رئيسية فوائد تناول الثوم في فصل الشتاء


الوكيل الإخباري - الثوم أحد أشهر أنواع الخضروات في العالم، ويتميز بطعمه اللاذع بالرغم من رائحة القوية، ويعرف عن الثوم أنه من الأغذية التي تصنف على أنها أغذية صحية، مما يعني أنها تستخدم في العلاجات الطبية والشعبية منذ القدم وتدخل في تركيب كثير من الأدوية، وتزامنا مع دخول فصل الشتاء نتعرف على فوائد تناوله.

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نصح كثير من الأطباء بتناول الثوم في فصل الشتاء لما له من فوائد في الوقاية من أمراض هذا الفصل، وعن ذلك جاء في موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، التالي:

1 - ذكرت دراسة علمية أن الثوم له خصائص قوية مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات، يمكن أن تساعد هذه الخصائص على محاربة مسببات أمراض البرد والسعال التي تكون مرتفعة خلال فصل الشتاء.
2 - مركب الأليسين في الثوم يساعد في الحفاظ على التوازن في جهاز المناعة.
3 - درجات الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء تسبب زيادة مخاطر الإصابة بمشاكل في القلب والجهازين الهضمي والتنفسي وربما تؤدي إلى الوفاة. تساعد خصائص الثوم النفاذة في زيادة درجة حرارة الجسم.
4 - ذكرت دراسة علمية أن هناك تأثيرات مضادة للحساسية في بعض أنواع الثوم المعالجة خصيصًا لأغراض علاجية، والحساسية من الأمراض الموسمية في الشتاء.
5 - فصل الشتاء يساهم في فتح الشهية لدى الكثيرين بسبب برودة الطقس، ويزيد الشهية لتناول الأطعمة الدسمة و الحلويات لمساعدة الجسم على الشعور بالدفء ويرافق ذلك قلة في النشاط البدني، وذلك من أسباب زيادة مستويات الكوليسترول في الدم والتعرض لأمراض القلب. وهنا يساعد الثوم على خفض نسبة الكوليسترول إلى حد كبير والحفاظ على صحة القلب بسبب احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم.
6 - الثوم أحد أهم العلاجات الشعبية، التي يمكن أن تساعد في تنظيم الهضم ومنع المشاكل المتعلقة به، بالإضافة إلى تحسين التمثيل الغذائي في الجسم لتسهيل عملية الهضم.
7 - يزيد في فصل الشتاء الإصابة بمشاكل الفم واللثة بسبب انخفاض درجة الحرارة، وتناول الثوم يساعد في زيادة تدفق الدم إلى مناطق الأسنان بينما قد يقلل نشاطه المضاد للالتهابات من الألم والتورم.

 

المصدر - هي

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