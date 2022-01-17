الوكيل الإخباري - يعد الأرز الغذاء الرئيسي لأكثر من نصف سكان العالم وخاصة في قارة آسيا، وهو نبات عشبي حولي ينتمي للفصيلة النجيلية، ويعتبر من محاصيل الحبوب الغذائية.





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يأتي الرز البسمتي أو ما يُطلق عليه أحياناً رز الفشار، ضمن الأرز ذو الحبة الطويلة. يحظى بتقدير واستخدام كبيرين نظراً لرائحته، وطعمه، وشكله النحيل، وهو مثالي للعديد من الأطباق الرئيسية ويتلاءم مع أكلات معينة دون غيرها.





ومن فوائد تناول الرز البسمتي:



1 - تعزيز صحة القلب والجهاز العصبي: بفضل محتوى الرز البسمتي من العديد من الفيتامينات الحيوية مثل فيتامين أ، وفيتامين سي ، وفيتامين إي، فإنه يساعد على تعزيز صحة القلب والجهاز العصبي. كما يحتوي على المزيد من الألياف والأحماض الدهنية الموجودة في المكسرات، ما يساهم في تجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

2 - المحافظة على الوزن: إذ يحتوي كل 200 جرام من الرز البسمتي على أقل من 1 جرام من الدهون، وبالتالي فإنه خيار مثالي لمتبعي الحميات الغذائية أو النباتيين.

3 - تحسين عملية الهضم: الرز البسمتي غني بالألياف التي تعالج مشكلات المعدة وتسهل عملية الهضم، ويحتوي كوب واحد منه على 20% من الألياف الضرورية لعمل الجهاز الهضمي.

4 - الوقاية من الإصابة بالبواسير: وذلك بفضل غناه بالألياف الغذائية التي تسهل حركة عضلات المعدة، وتساعد في التغلب على المشكلات الهضمية وتسهيل الإخراج، ما يقلل من الإصابة بالبواسير.

5 - الوقاية من السرطان: تساعد الفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الموجودة في الرز البسمتي على الوقاية من نمو الخلايا السرطانية.

6 - مناسب لمرضى السكري والكوليسترول: ويساعد تناول الرز البسمتي على ضبط الكوليسترول في الجسم، والتقليل من مضاعفات السكري، ولديه مؤشر جلايسيمي منخفض، وهو ما يوصى به لمرضى السكري.

7 - يحسن صحة الجلد وجعله أكثر نعومة، بفضل محتواه من فيتامينات أ، وسي، وإي.

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