فوائد تناول السبانخ مرة واحدة في الأسبوع

الوكيل الإخباري - يعد السبانخ من الأطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص وذلك لاحتوائها على العديد من الفوائد والفيتامينات و مضادات الأكسدة والمواد المغذية، تعرف على ابرز فوائد تناول السبانخ مرة واحدة في الاسبوع :

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– يحسن صحة القلب

يتضمن السبانخ على كمية جيدة من النترات ، مما يحسن الدورة الدموية ويقلل من ضغط الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.





– يحافظ على صحة العيون

مليئة باللوتين والزياكسانثين ، وهما كاروتينات تم ربطهما بتحسين صحة العين، كما يتواجد هذان النوعان من الكاروتينات في أعيننا ، علاوة على حماية العين من الأشعة الضارة القادمة من الشمس .



– يخفض ضغط الدم

للنترات الغذائية الموجودة في السبانخ آثار مفيدة على مستويات ضغط الدم، والنترات عبارة عن موسع للأوعية الدموية يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم ، وبالتالي خفض مستويات ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.





المصدر : الامارات نيوز

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