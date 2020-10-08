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الخميس، 08-10-2020 02:32 م

فوائد تناول السبانخ مرة واحدة في الأسبوع

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الوكيل الإخباري - يعد السبانخ من الأطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص وذلك لاحتوائها على العديد من الفوائد والفيتامينات و مضادات الأكسدة والمواد المغذية، تعرف على ابرز فوائد تناول السبانخ مرة واحدة في الاسبوع :

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– يحسن صحة القلب
يتضمن السبانخ على كمية جيدة من النترات ، مما يحسن الدورة الدموية ويقلل من ضغط الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



– يحافظ على صحة العيون
مليئة باللوتين والزياكسانثين ، وهما كاروتينات تم ربطهما بتحسين صحة العين، كما يتواجد هذان النوعان من الكاروتينات في أعيننا ، علاوة على حماية العين من الأشعة الضارة القادمة من الشمس .

– يخفض ضغط الدم
للنترات الغذائية الموجودة في السبانخ آثار مفيدة على مستويات ضغط الدم، والنترات عبارة عن موسع للأوعية الدموية يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم ، وبالتالي خفض مستويات ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

المصدر : الامارات نيوز

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