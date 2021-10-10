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الأحد، 10-10-2021 03:46 م

فوائد تناول الفول السوداني وتأثيره على الدماغ

الفول السوداني ينشط القدرات المعرفية


الوكيل الإخباري - الفول السوداني أحد أشهر أنواع المكسرات في العالم، ويستخدم في إعداد العديد من الوصفات الشهية والصحية، كما يؤكل بأكثر من طريقة.

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وبالرغم من وجود أشخاص يعانون من حساسية الفول السوداني إلا أن الفول السوداني يحمل الكثير من الفوائد المهمة على الصحة، بما فيها صحة الدماغ، كما جاء في الدراسة التالية.

 

الفول السوداني وصحة الدماغ:
أكد فريق بحثي من برشلونة ومدريد من خلال دراسة أجريت على مجموعة من 63 شاباً بصحة جيدة، تراوحت أعمارهم بين 19 و33 عاماً، ممن أدرجوا حصة من منتجات الفول السوداني في وجباتهم الغذائية يومياً، أن هنالك تأثير للفول السوداني على الوظيفة الإدراكية وردة الفعل تحت الضغط لدى الأشخاص الأصحاء، ويعود ذلك لغنى ثماره بالأحماض الدهنية والبروتينات والألياف والبوليفينول وغيرها من المركبات النشطة بيولوجياً المفيدة للصحة.
كما أن الفول السوداني له فوائد أخرى على الدماغ تتمثل في حمايته من الأمراض التي تصيبه مع التقدم بالسن منها الخرف والزهايمر ومرض باركنسون.

 

فوائد الفول السوداني:
في الدراسة التي نُشرت في مجلة "Clinical Nutrition"، ووردت في موقع "البيان" ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج ترجع إلى التأثيرات على الدماغ للمركبات النشطة بيولوجيا مثل الريسفيراترول وحمض الكوماريك، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة الخاصة بالفول السوداني والأحماض الدهنية المشبعة طويلة السلسلة.
وقالت سارة هورتادو من جامعة برشلونة، إحدى المشاركات في البحث : الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة مثل أحماض الخليك والبروبيونيك والزبدة هي المستقلبات الرئيسية التي تنتجها ميكروبيوتا الأمعاء ويبدو أنها تعمل ضد أمراض مختلفة بما في ذلك الاكتئاب والأمراض التنكسية العصبية.

 

المصدر - هي

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