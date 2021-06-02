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الأربعاء، 02-06-2021 03:38 م

فوائد تناول الكاكاو للقلب والدماغ

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الوكيل الاخباري - يعد الكاكاو أحد أكثر النباتات الغنية بمضادات الأكسدة ومركبات البوليفينول، التي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والخرف.

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وقالت دراسة نشرها موقع ميديكفوريوم إن فوائد مسحوق الكاكاو عديدة وانه يحتوي على مركبات بوليفينول والتي لها دور مهم في تحسين مستويات أكسيد النيتريك في الدم، مما يريح الأوعية الدموية والشرايين ويوسعها ويحسن من تدفق الدم من خلالها، ويزيد من دفاع الجسم ضد أمراض القلب والدماغ.

 

ويرتبط تناول الكاكاو بانخفاض ضغط الدم، والتهابات الأوعية الدموية، وأمراض القلب، كما يخفض من مستوى الكوليسترول الضار في الدم من خلال منع تأكسد الكوليسترول.

ويحسن الكاكاو من وظائف المخ لأن مركباته البوليفينولية تقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، كما وجد أن هذه المواد قادرة على عبور الحاجز الدموي الدماغي والمشاركة في المسارات البيوكيميائية التي تنتج الخلايا العصبية والجزيئات المهمة لوظيفة الدماغ الصحية.


وأكد العلماء أن "الاستهلاك اليومي لفلافانول الكاكاو يمكن أن يحسن الأداء العقلي لدى الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية والذين لا يعانون منها" حيث يريح أكسيد النيتريك عضلات الأوعية الدموية، ويحسن من تدفق الدم إلى الدماغ.


ويعمل مركب الفلافونيد، الموجود في الكاكاو، على تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السكتات الدماغية، وأمراض القلب التاجية، والسرطان، كما يعمل كمضاد للالتهابات، وداعم لجهاز المناعة عن طريق عمله كمضاد أكسدة لتحييد الجذور الحرة التي قد تسبب التلف للخلايا ومكوناتها.


وتشير الدراسات إلى دور الكاكاو في علاج الحمى والوهن والتعب وضيق التنفس، فقر الدم ومشاكل الأمعاء والكلى، كما يؤكد الخبراء دور الكاكاو المهم في تحسين المزاج والتخلص من الاكتئاب والحزن والقلق.

 

سبوتنيك

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