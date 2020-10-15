فوائد تناول الموز الأسود .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ تزداد فوائد الفواكه كلما نضجت اكثر ، ويعد الموز الاسود من الفواكه التي يفضلها الكثير من الاشخاص وذلك لما تحتويه من فوائد لصحة الجسم ، تعرف على ابرز فوائد الموز الأسود:

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– يساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية.





– زيادة الطاقة



– التخفيف من الحموضة



– تحسين المزاج المكتئب



– تخفيف القلق

المصدر : الامارات نيوز

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