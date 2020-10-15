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الخميس، 15-10-2020 11:41 ص

فوائد تناول الموز الأسود .. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ تزداد فوائد الفواكه كلما نضجت اكثر ، ويعد الموز الاسود من الفواكه التي يفضلها الكثير من الاشخاص وذلك لما تحتويه من فوائد لصحة الجسم ، تعرف على ابرز فوائد الموز الأسود:

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– يساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

– زيادة الطاقة


– التخفيف من الحموضة


–  تحسين المزاج المكتئب


–  تخفيف القلق

 

المصدر : الامارات نيوز 

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