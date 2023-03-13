فوائد تناول الموز على الريق

الوكيل الإخباري- يعتبر الموز غذاء صحيًا مفيداً ومريحاً، وخياراً ممتازاً لأي شخص مهتم بتناول الطعام الصحي. لذلك، فإنَّ الاستمتاع بالموز قبل وجبتك الصباحية أو كجزء من وجبة فطور متوازنة، يعدُّ مصدراً رائعاً للعديد من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك، كونه غنياً بالمغنيسيوم والألياف والبوتاسيوم، ومصدر غني بفيتامين بي 6 والحديد؛ كما أن الجسم يتمكن من هضمه بسرعة دون التسبب في الغازات أو الانتفاخ. علاوة على ذلك، فإنَّ الموز يوفر دفعة سريعة من الطاقة، ولكن لا يُنصح بتناوله للأشخاص المصابين بمرض السكري، أو الأشخاص الذين يتبعون حمية الكيتو. إليك فوائد الموز على الريق في الآتي:



فوائد صحية للموز عند تناوله على الريق صباحاً



- دعم صحة الجهاز الهضمي

توفر موزة واحدة متوسطة الحجم حوالي 3 جرامات من الألياف، لذا فهي مفيدة لصحة الأمعاء إذا لم يكن لديك داء المبيضات أو غيرها من الفطريات أو البكتيريا أو الطفيليات في الأمعاء. علاوة على ذلك، قد يساعد البكتين - وهو ألياف موجودة في كل من الموز الناضج وغير الناضج - في منع الإمساك لأنه يسحب الماء من الأمعاء باتجاه البراز، مما يلين البراز ويخفف مشكلة الإمساك.



- فقدان الوزن

تساعد الألياف القابلة للذوبان في الموز على إبقائك ممتلئة عن طريق إضافة كميات كبيرة منها إلى الجهاز الهضمي وإبطاء عملية الهضم، بالإضافة إلى ذلك، الموز منخفض نسبياً في السعرات الحرارية، ما يجعله وجبة خفيفة ممتلئة أكثر من الأطعمة الأخرى.



- تحسين صحة الكلى

يمكن أن يكون الموز مفيدًا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة الكلى. لكن بعض الأشخاص المصابين بمرض الكلى المتأخر أو الذين يخضعون لغسيل الكلى عليهم الحدّ من تناول البوتاسيوم.



- دعم صحة القلب

يعتبر الموز مصدراً رائعاً للبوتاسيوم، حيث توفر موزة متوسطة الحجم 126 جراماً، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم في خفض ضغط الدم. علاوة على ذلك، يحتوي الموز على 8% من حاجة الجسم اليومية للمغنيسيوم ؛ وهو معدن آخر مهم لصحة القلب.

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- الموز مفيد أيضاً للعضلات وتعويض الجسم بالطاقة اللازمة بعد التمرين المكثف.

-التخلص من رائحة الفم الكريهة.

- تنشيط الدورة الدموية، نظراً لمحتواه العالي من البوتاسيوم.

كيف تأكل الموز على معدة فارغة؟



في الوقت الذي يمكنك تناول الموز بمفرده قبل تناول وجبة الإفطار، لكن يفضل أن تضعي في اعتبارك هذه النصائح لتجاوز الآثار الجانبية لتناول الموز على معدة فارغة:



- تناول الموز مع الزبادي وزبدة الفول السوداني والتوت والأعشاب، فدمج هذه العناصر من شأنه أن يُبطل الأحماض التي تفرزها المعدة. إلى جانب ذلك، فإن القيام بذلك من شأنه أيضًا منع حدوث ارتفاع مفاجئ في السكر.



- يمكنك الحصول على مخفوق الموز أو عصير الموز للاستمتاع بشكل أفضل.



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