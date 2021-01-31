فوائد تناول ملعقة من زيت الزيتون على معدة فارغة

الوكيل الإخباري _ يعد زيت الزيتون من اساسيات المطبخ حيث انه يتمتع بفوائد عديدة لصحة الجسم ، اذ انه يعتبر بمثابة عقار طبي يقي من أكثر الأمراض شيوعاً، حيث يعتبر زيت الزيتون مضاد لأمراض القلب والشرايين، تعرف على ابرز فوائد تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على معدة فارغة :



- يساعد في منع او علاج العديد من الامراض الجلدية الناجمة عن الالتهاب.



- يخفف من التهاب المفاصل الروماتويدي

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- يعزز في تخفيف الام والتهاب المفاصل وتحسين قوة قبضة اليد.



- يساعد في الحفاظ على وزن مثالي ويسهم في انقاص الوزن لدى الاشخاص الذين يعانون من السمنة.



المصدر : الإمارات نيوز



