الثلاثاء 22-02-2022
الوكيل الاخباري

شركس: البنك المركزي تبنى أفضل الممارسات لتعزيز منظومة الأمن السيبراني

الملك يلتقي اقتصاديين ويؤكد أهمية ورشة العمل الاقتصادية الوطنية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الضمور

الأمانة تعقد ورشة عن تطوير التفتيش في البلديات

حملة نظافة في موقع دير العسل السياحي بالكورة

لجنة مؤقتة لإدارة شؤون شركة الأراضي المقدسة للتأمين

حملة للمحافظة على البيئة في مأدبا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) تُسلم مؤسسة الضمان (4) جوائز تميز دولية

4669073 شخصا تلقوا الجرعة 1 من اللقاح المضاد لكورونا في الأردن

الثلاثاء، 22-02-2022 03:47 م

فوائد تناول 5 حبات من اللوز يوميا

201712260915431543


الوكيل الإخباري - يتساءل الكثير من الأشخاص عن الأطعمة الصحية التي تعزّز نشاط الدماغ وقدرته على الاستيعاب، وفي الحقيقة يمكن الغذاء السليم باستخدام بعض الأطعمة أن يحسّن الأداء الفكري وينشّط التواصل بين الخلايا العصبية.

في البداية، تناولي دوماً السبانخ، والمانغا، والشمّام، والفليفلة الحلوة، والبقلة، والمشمش، والخوخ وكل أنواع الفاكهة والخضار الملونة، وابتعدي عن الفاكهة والخضار الحمراء والبرتقالية والصفراء والخضراء الداكنة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكاروتينويد، المادة التي تحفّز تدهور الخلايا العصبية في الدماغ، وبالتالي تراجع القدرات الإدراكية.

كذلك من المفيد تناول المكسّرات النيئة وخاصة اللوز والجوز والبندق الغنية بالفيتامين E لأنها تحافظ على صحة أغشية خلايا الدماغ وتمنعها من التأكسد. لذا، يوصي خبراء التغذية والصحة بتناول خمس حبّات من اللوز أو الجوز أو البندق كل يوم لتحسين عمل الدماغ، التركيز، والذاكرة.

اضافة اعلان

 

لها


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
202222212343703E4

تقنية تساعد على التئام كسور العظام

46533

كيف يمكن للوالدين إظهار الحب لأطفالهم؟

image

دماغ الإنسان يتباطأ بعد الستين

173-172241-things-make-feel-rested-calm_700x400

6 طرق غريبة للتغلب على القلق والتوتر

62020616351898876353

تعرف على مخاطر النوم بشعر مبلل

20190606030836836

تورم الأصابع.. إليك الأسباب وطرق العلاج

أخبار متعلقة
18136695_401

خبير ألماني اللوز مفيد جدا للقلب