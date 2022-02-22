فوائد تناول 5 حبات من اللوز يوميا

الوكيل الإخباري - يتساءل الكثير من الأشخاص عن الأطعمة الصحية التي تعزّز نشاط الدماغ وقدرته على الاستيعاب، وفي الحقيقة يمكن الغذاء السليم باستخدام بعض الأطعمة أن يحسّن الأداء الفكري وينشّط التواصل بين الخلايا العصبية.



في البداية، تناولي دوماً السبانخ، والمانغا، والشمّام، والفليفلة الحلوة، والبقلة، والمشمش، والخوخ وكل أنواع الفاكهة والخضار الملونة، وابتعدي عن الفاكهة والخضار الحمراء والبرتقالية والصفراء والخضراء الداكنة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكاروتينويد، المادة التي تحفّز تدهور الخلايا العصبية في الدماغ، وبالتالي تراجع القدرات الإدراكية.



كذلك من المفيد تناول المكسّرات النيئة وخاصة اللوز والجوز والبندق الغنية بالفيتامين E لأنها تحافظ على صحة أغشية خلايا الدماغ وتمنعها من التأكسد. لذا، يوصي خبراء التغذية والصحة بتناول خمس حبّات من اللوز أو الجوز أو البندق كل يوم لتحسين عمل الدماغ، التركيز، والذاكرة.

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