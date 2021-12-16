الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

الخلايلة يسأل الحكومة عن اتفاقيات المياه مع سوريا

الروابدة: علينا اشراك المواطن بصنع القرار وليس صاحب رأي

8 كتل نيابية تضم 121 نائبا و9 نواب مستقلين في الدورة العادية الأولى

إحالة المحافظ علي ماضي إلى التقاعد

طبيب الفقراء "فارس اشرق لبن" يرحل تاركا وراءه حزناً يخيم على المفرق

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4,089 مليون مسافر في الأردن منذ بداية العام

الإعلان عن نقاط المنح والقروض الجامعية - رابط

الحموي: المخابز تعمل 24 ساعة.. وزيادة وعي المواطنين في المنخفضات

المرأة النيابية تستمع لاقتراحات حول المواد المتعلقة بالمرأة في التعديلات الدستورية

الخميس، 16-12-2021 02:53 م

فوائد جبن القريش الصحية

رئيسية ماهي فوائد جبن القريش


الوكيل الإخباري - جبن القريش نوع من أنواع الجبن الأبيض يتم صنعه من خُثارة حليب البقر المبستر، حيث يتم التحكم في مقدار الدسم الموجود، ويتميز هذا النوع من الجبن بقلة سعراته الحرارية وارتفاع نسب العناصر الغذائية المهمة به، وينصح المختصون بإدخاله إلى النظام الغذائي واعتماده كنوع رئيسي من الأجبان نظراً لفوائده المهمة للصحة، وهي:

اضافة اعلان

 

أكدت خبيرة التغذية أولغا كورابليفا حسب موقع "العربية" أن جبن القريش من أفضل أنواع الأجبان، وأن فوائده مهمة، وهي:

1 - جبن القريش مصدر مهم لعنصر البروتين ويساعد على تقوية العضلات ويمنح الجسم طاقة ونشاط ويقاوم الآلام.
2 - الكالسيوم والمغنيسيوم في جبن القريش تتواجد بكميات جيدة وتناوله يقوي العظام والأسنان والشعر والأظافر وعضلات القلب والأعصاب.
3 - جبن القريش مناسب لمرضى السكري وهو يساعد أيضاً على تنظيم مستويات السكر في الدم.
4 - جبن القريش مفيد لصحة الجهاز المناعي.
5 - يعد جبن القريش مصدر رئيسي لعنصر البوتاسيوم المهم لإعادة توازن السوائل في الجسم.
6 - المعادن والبروتين في جبن القريش مفيد لصحة القلب.
7 - يساعد جبن القريش في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ويعمل على تحسين الهضم بفضل احتواءه على  كمية مناسبة من الفوسفور.
8 - المغنيسيوم الموجود في الجبن القريش يقي من الإصابة بالإمساك.
9 - حمض الفوليك من أهم العنصر الموجودة في جبن القريش وهو يلعب دورًا مهمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، كما أنه مفيد للمرأة الحامل.
10 - جبن القريش يحتوي على الحمض الأميني المايتونين الذي له تأثير إيجابي بشكل عام على التمثيل الغذائي للدهون، بالإضافة إلى تقليل الكوليسترول السيئ في الدم.
11 - جبن القريش مناسب لمتبعي الحميات الغذائية فهو يعزز الشعور بالشبع، كما أنه غني بحمض اللينوليك الدهني الذي يساعد على زيادة عملية حرق الدهون في الجسم.

 

المصدر - هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
d-37-إكتشاف-علاج-جديد-لسرطان-الغدة-الدرقية

الصين: باحثون يكتشفون علاجاً جديداً لسرطان الغدة الدرقية

La-boqueria-750x422

دراسة جديدة تسمي الفاكهة الوحيدة القادرة على محاربة الأورام الخبيثة

2019_01_18_63380_1547781879._large

4 علامات تخبرك بخطورة الجوال على رقبتك

تشققات-الحمل

متى تستخدمين كريمات تشققات الحمل؟

طرق استعادة النشاط والحيوية للجسم والعقل

طرق استعادة النشاط والحيوية للجسم والعقل

دم الرياضيين يحوي مواد تبطئ تقدم الزهايمر

حاربوا الزهايمر بالرياضة.. للأسباب التالية

أخبار متعلقة
Goat-Milk-Cottage-Cheese-Recipe_header-1200x900

فوائد ساحرة لهذا النوع من الجبن.. بينها إنقاص الوزن