فوائد جبن القريش الصحية

الوكيل الإخباري - جبن القريش نوع من أنواع الجبن الأبيض يتم صنعه من خُثارة حليب البقر المبستر، حيث يتم التحكم في مقدار الدسم الموجود، ويتميز هذا النوع من الجبن بقلة سعراته الحرارية وارتفاع نسب العناصر الغذائية المهمة به، وينصح المختصون بإدخاله إلى النظام الغذائي واعتماده كنوع رئيسي من الأجبان نظراً لفوائده المهمة للصحة، وهي:

اضافة اعلان

أكدت خبيرة التغذية أولغا كورابليفا حسب موقع "العربية" أن جبن القريش من أفضل أنواع الأجبان، وأن فوائده مهمة، وهي:





1 - جبن القريش مصدر مهم لعنصر البروتين ويساعد على تقوية العضلات ويمنح الجسم طاقة ونشاط ويقاوم الآلام.

2 - الكالسيوم والمغنيسيوم في جبن القريش تتواجد بكميات جيدة وتناوله يقوي العظام والأسنان والشعر والأظافر وعضلات القلب والأعصاب.

3 - جبن القريش مناسب لمرضى السكري وهو يساعد أيضاً على تنظيم مستويات السكر في الدم.

4 - جبن القريش مفيد لصحة الجهاز المناعي.

5 - يعد جبن القريش مصدر رئيسي لعنصر البوتاسيوم المهم لإعادة توازن السوائل في الجسم.

6 - المعادن والبروتين في جبن القريش مفيد لصحة القلب.

7 - يساعد جبن القريش في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ويعمل على تحسين الهضم بفضل احتواءه على كمية مناسبة من الفوسفور.

8 - المغنيسيوم الموجود في الجبن القريش يقي من الإصابة بالإمساك.

9 - حمض الفوليك من أهم العنصر الموجودة في جبن القريش وهو يلعب دورًا مهمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، كما أنه مفيد للمرأة الحامل.

10 - جبن القريش يحتوي على الحمض الأميني المايتونين الذي له تأثير إيجابي بشكل عام على التمثيل الغذائي للدهون، بالإضافة إلى تقليل الكوليسترول السيئ في الدم.

11 - جبن القريش مناسب لمتبعي الحميات الغذائية فهو يعزز الشعور بالشبع، كما أنه غني بحمض اللينوليك الدهني الذي يساعد على زيادة عملية حرق الدهون في الجسم.

المصدر - هي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة