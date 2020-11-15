فوائد حبوب الزنك على صحة الجسم والمناعة

الوكيل الإخباري _ يعد الزنك من العناصر النادرة والضرورية لتعزيز صحة الجهاز المناعي وقد يجعل نقص الزنك الشخص في الجسم للتعرض للامراض وزيادة خطر الإصابة بالعدوى ، تعرف على ابرز فوائد حبوب الزنك لصحة الجسم :
- تنظيم وظائف المناعة
-ضبط وتنظيم الاستجابات المناعية
-مهاجمة الخلايا المصابة أو السرطانية
-يضعف نقص الزنك وظيفة الجهاز المناعي بشدة.
-يعالج الإسهال
-تنظيم كيفية تواصل الخلايا العصبية مع بعضها البعض
-يعالج نزلات البرد
- يساهم في التئام الجروح
- الحفاظ على سلامة البشرة وبنيتها
-يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر
المصدر : اليوم السابع
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة