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الأحد، 15-11-2020 01:55 م

فوائد حبوب الزنك على صحة الجسم والمناعة

أين_يوجد_الزنك_في_الطعام


الوكيل الإخباري _ يعد الزنك من العناصر النادرة والضرورية لتعزيز صحة الجهاز المناعي وقد يجعل نقص الزنك الشخص في الجسم للتعرض للامراض وزيادة خطر الإصابة بالعدوى ، تعرف على ابرز فوائد حبوب الزنك لصحة الجسم :

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- تنظيم وظائف المناعة


-ضبط وتنظيم الاستجابات المناعية


-مهاجمة الخلايا المصابة أو السرطانية


-يضعف نقص الزنك وظيفة الجهاز المناعي بشدة.


-يعالج الإسهال


-تنظيم كيفية تواصل الخلايا العصبية مع بعضها البعض


-يعالج نزلات البرد


- يساهم في التئام الجروح


- الحفاظ على سلامة البشرة وبنيتها


-يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر

 

المصدر : اليوم السابع 

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