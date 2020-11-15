فوائد حبوب الزنك على صحة الجسم والمناعة

الوكيل الإخباري _ يعد الزنك من العناصر النادرة والضرورية لتعزيز صحة الجهاز المناعي وقد يجعل نقص الزنك الشخص في الجسم للتعرض للامراض وزيادة خطر الإصابة بالعدوى ، تعرف على ابرز فوائد حبوب الزنك لصحة الجسم :

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- تنظيم وظائف المناعة



-ضبط وتنظيم الاستجابات المناعية



-مهاجمة الخلايا المصابة أو السرطانية



-يضعف نقص الزنك وظيفة الجهاز المناعي بشدة.



-يعالج الإسهال



-تنظيم كيفية تواصل الخلايا العصبية مع بعضها البعض



-يعالج نزلات البرد



- يساهم في التئام الجروح



- الحفاظ على سلامة البشرة وبنيتها



-يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر

المصدر : اليوم السابع

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