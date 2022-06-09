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الخميس، 09-06-2022 11:12 ص

فوائد حليب الوز للتخلص من الأرق

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الوكيل الإخباري - حليب اللوز واحد من أهم أنواع الحليب النباتي، ويعرف أنه حليب مناسب لكثير من الأشخاص، ممن لا يتحلمون الحليب الحيواني، كما أنه ذو نكهة مميزة، بالإضافة إلى فوائده الصحية المتعددة.

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والجدير بالذكر، أنه إذا كنتِ تعاني من الأرق لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، فهذا يسمى الأرق قصير المدى، بينما يسمى الأرق الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر بالأرق طويل الأمد.

وفي التالي نستعرض سوية عزيزتي القارئة تفاصيل الدراسة، والفوائد الأخرى التي يحققها شرب حليب اللوز، وهي في التالي.

حليب اللوز والأرق
كشفت دراسة جديدة نشرت في المكتبة الأمريكية للطب شرب حليب اللوز أو أن تناول اللوز الحلو لمدة أسبوعين يرتبط بتقليل الأرق، بحسب ما نشر موقع "دايلي إكسبريس".


وبحسب مؤسسة Sleep Charity البريطانية فإن الحصول على نوم هانئ ليلاً يمكن أن يتأثر بما تأكله في الساعات التي تسبق موعد النوم.


ويحتوي اللوز على المغنيسيوم الذي يعزز النوم ويعمل على استرخاء العضلات كما أن اللوز له فائدة إضافية تتمثل في توفير البروتينات التي تساعد في الحفاظ على مستوى مستقر للسكر في الدم أثناء النوم وتحويل الجسم من دورة الأدرينالين إلى حالة الراحة والهضم.

 

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