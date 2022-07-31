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الأحد، 31-07-2022 11:28 ص

فوائد رجيم الموز والحليب

صورة رئيسية ما هي فوائد رجيم الموز والحليب


الوكيل الإخباري - قد تعتمد النساء أنماطاً مختلفة من الرجيم لرغبتهن في إنقاص أوزانهن بسرعة دون أن تضعن بعين الاعتبار أضرار هذه الأنواع التي ربما تكون غير صحية.

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ولا شكّ أن رجيم الموز والحليب واحداً منها، مع العلم أن الأطباء يحذرون من اتباع هذه الأنظمة بسبب افتقادها كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

 

كل ما تودين معرفته عن رجيم الموز والحليب برأي اختصاصية التغذية ميرنا الفتى، في المقال الآتي:

 

يعتبر الموز من الفاكهة المفضلة لدى كثيرين لطعمه اللذيذ، وغناه بالعديد من الفيتامينات كالبوتاسيوم والمغنيسيوم. يمدّ الجسم بالطاقة لاحتوائه على النشا، ويعتبر من مضادات الاكتئاب، ولدى تناوله خلال فترة الصباح يعطي شعوراً بالامتلاء لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف. يعمل على حرق السعرات الحرارية، يساعد في تحسين الهضم وعمليات التمثيل الغذائي. كما يساهم الموز والحليب في الوقاية من الإمساك المزمن.

 

أما الحليب فهو مفيد جداً للجسم، لأنه مصدر كبير للكالسيوم والبروتين ومجموعة من العناصر الغذائية المهمة للصحة والعظام والأسنان، ويساعد على عملية الهضم بشكل طبيعي.

 

ما هو رجيم الموز والحليب؟


يعتبر رجيم الموز والحليب من الأنظمة الغذائية التي تعتمد على الحرمان، حيث إنه يقتصر فقط على تناول الموز والحليب الخالي من الدسم. ورغم أنه قد يساعد على خسارة الوزن بشكل سريع، إلا أن معظم الوزن المفقود يكون من وزن السوائل والعضلات وليس من الدهون.

 

وبالرغم أيضاً من الفوائد الصحية التي يقدّمها كل من الموز والحليب، إلا أنه لا ينصح باتباع هذا النوع من الرجيم، وذلك لأنه من المرجّح عودة معظم الوزن المفقود عند التوقّف عن اتباعه. إضافة إلى أن هذا النوع من الأنظمة الغذائية لا يشجّع على اتباع عادات الأكل الصحية.
يعتبر هذا النوع من الرجيم فقيراً بالسعرات الحرارية، كما أنه يفتقر إلى الدهون التي تساعد على زيادة الشعور بالشبع، إضافة إلى أنه يعدُّ عالياً بالكربوهيدرات. ورغم أنه يمكن للحميات القليلة بالسعرات الحرارية أن تساعد على خسارة الوزن في البداية، إلا أن هناك احتمالاً كبيراً أن يعود الوزن المفقود عند الرجوع إلى نظام الأكل الطبيعي.
لا يمكن لنوع معيّن من الأطعمة أن يساعد وحده على خسارة الوزن، إذ تعتمد خسارة الوزن الصحية على نظام حياة صحي كامل يتضمّن تغييرات طويلة الأمد في عادات تناول الطعام وممارسة التمارين الرياضية.

 

سيدتي 

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