الوكيل الإخباري - يتم استخراج زيت الجريب فروت العطري من خلال طريقة العصر على البارد، يخرج لونه أصفر وهو أقل دهنية مع نسبة عالية من الماء، يختلف عن زيت بذوره ، وهو أكثر سمكًا وأكثر ثراءً في الاتساق، ومع ذلك ، يجب استخدام زيت الجريب فروت الخام والبكر في غضون ستة أشهر من استخراجه ليكون فعالاً.

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- فوائد زيت الجريب فروت الأساسي للشعر :

1- شعر صحي:

يعد تدليك الشعر بزيت الجريب فروت طريقة سهلة لتعزيز صحة الشعر وتمكين الشعر من إعادة نموه، علاوة على ذلك ، فإنه يترك الشعر أكثر لمعانًا وبريقًا، بدلاً من ذلك ، يمكنك صنع قناع شعر منزلي عن طريق خلط بعض عصير الجريب فروت الطازج أو زيت الجريب فروت الأساسي مع البرتقال والليمون والمريمية، ضعي القناع واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله، سيؤدي ذلك إلى تطهير فروة الرأس بشكل فعال وإضفاء الحيوية والحيوية على الشعر.

2- مزيل روائح الشعر:

املأ زجاجة بخاخة بكمية قليلة من الماء وبعض قطرات زيت الجريب فروت العطري، رش الشعر وفروة الرأس بهذا الخليط بعد غسل الشعر بالشامبو والتجفيف، يترك الزيت الشعر برائحة منعشة وحلوة.

3- منظف للشعر:

سينظف هذا المنظف سهل التحضير الشعر ويزيل الأوساخ والأملاح المتراكمة والكلور، وصفة المطهر تشمل نصف كوب من المشروبات الغازية ، ربع كوب عصير جريب فروت ، ربع كوب عصير برتقال ، ربع كوب عصير ليمون وقطرتان من زيت المريمية (لاستعادة الحيوية واللمعان).

5- تألق لامع:

ستضمن لك بضع قطرات من زيت الجريب فروت الأساسي عند إضافته إلى زجاجة الشامبو العادية شعرًا لامعًا وبراقًا.



6- مزيل تشابك الشعر:

مزيج من 2-3 قطرات من زيت الجريب فروت العطري وقطرتين من الجلسرين وملعقة صغيرة من جل الصبار ونصف لتر من الماء ، عند رشها على الشعر قبل الاستحمام بالشعر ، ستزيل التشابك من شعرك.

7- أداة نزع الشعر:

يمكن أن يساعد عصير الجريب فروت في إزالة المواد الكيميائية التي حملت بصيلات الشعر بسبب استخدام مثبتات الشعر والمواد الهلامية والكريم التي تم استخدامها على الشعر، قم ببساطة بتدليك بعض عصير الجريب فروت على الشعر واغسله بالماء، لن يتسبب العصير الطبيعي في إتلاف شعرك وسيترك شعرك ناعمًا وحريريًا، ومن المعروف أيضًا أن الزيت يقضي على فروة الرأس الدهنية.

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