فوائد زيت الكافور للصداع

الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور إيغور أورلوف، أخصائي طب الأعصاب، أنه يمكن التخلص من الصداع من دون أدوية بمساعدة زيت الكافور، وفق «نوفوستي».



ويشير الأخصائي إلى أن الشعور بالصداع هو سبب وجيه لاستشارة الطبيب وتناول الأدوية، لكن أقراص الأدوية ليست الوحيدة التي تساعد على التخلص من الصداع، لأنه توجد طريقة تساعد على التخلص من آلام الرأس من دون أدوية، تنقيط قطرات من زيت الكافور، وبعد ذلك وضع قطنة في الأذن.

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