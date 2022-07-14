الوكيل الإخباري - يحتوي زيت اللوز المر على بعض المواد السامّة التي تتطلّب الحذر الشديد عند الاستخدام. من الصعب التفريق بين ثمار اللوز الحلو وثمار اللوز المر، إلا أن ثمار هذا الأخير تكون أكثر عرضاً وأقصر بالشكل من الحلو.

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ويساعد زيت اللوز المر في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب باعتباره مادة مخدرة ومهدّدة للجراثيم ومبيدة للميكروبات والفطريات. يعتبر مسكناً، مخدراً ومدراً للبول، كما أنه مضادّ للتشنج. وتتابع الاختصاصية متحدثة عن فوائد زيت اللوز المر للجسم في المقال الآتي:



فوائد زيت اللوز المر والبشرة

يعتبر تدليك البشرة يومياً قبل النوم بزيت اللوز المر من الأمور التي تساعدكِ على استعادة نضارة بشرتكِ ونعومتها. كل ما عليكِ فعله هو تسخين زيت اللوز المر قليلاً على النار، ومن ثم تدليك وجهكِ به.

فوائد زيت اللوز المر للتخلص من الهالات السوداء

يعتبر زيت اللوز المر مفيد جداً في التخلص من الهالات السوداء حول عينيكِ بشكل نهائي. كل ما عليكِ فعله هو تدليك محيط العينين به يومياً قبل النوم ولاحظي الفرق.

فوائد زيت اللوز المر لتبييض البشرة

يساعدكِ زيت اللوز المر على التخلص من البقع الداكنة وآثار الحروق من الشمس والتصبّغات، ويخفّف من احمرار البشرة. كل ما عليكِ فعله هو تدليك بشرتك بزيت اللوز يومياً قبل النوم واتركيه لمدة نصف ساعة.

فوائد زيت اللوز المر للتجاعيد

يعتبر زيت اللوز المر من الزيوت المثالية للتخلص من التجاعيد والحدّ من ظهور علامات التقدّم في السن من خلال تجديد خلايا البشرة وإعادة الشباب إليها.

فوائد زيت اللوز المر للشعر

يساهم في تقوية الشعر وحمايته من التقصّف والتكسّر. كما يساهم في علاج تساقط الشعر وإعطائه لمعاناً وحيوية ونعومة.

فوائد زيت اللوز المر لخفض حرارة الجسم

من الممكن استخدام زيت اللوز المر لخفض حرارة الجسم أثناء الإصابة بالحمى، ولكن يجب الحذر واستخدامه بكميات قليلة فقط، فمن فوائده أنه يساعد على التخلص من الالتهابات، الفيروسات، والبكتيريا المسبّبة للأمراض بشكل عام.



فوائد زيت اللوز المر لآلام الجسم

من المعروف عن اللوز المر أن له خصائص مخدّرة، لذا من الممكن استعماله لتسكين الآلام الخفيفة. فعند دهنه على الجلد يساعد على تسكين الألم وتخدير الأعصاب موضعياً. ويجب الحذر عند تطبيقه موضعياً ووضعه فقط على مكان الألم وعدم ابتلاعه بغرض تسكين الألم، لأنه قد يسبّب مضاعفات خطيرة.



فوائد زيت اللوز المر في محاربة السرطان

تبيّن أنَّ المواد السامة المتواجدة في زيت اللوز المر قد تساعد على قتل الخلايا السرطانية لسرطانات معيّنة، ومنع تكاثرها ونموّها داخل الجسم.



فوائد زيت اللوز المر للتدليك

من الممكن استعمال زيت اللوز المر في التدليك، وهو أحد الزيوت المعروفة والمستخدمة بكثرة في مراكز التدليك. ومن فوائده أنه لا يتم امتصاصه بسرعة من الجلد بل ببطء، الأمر الذي يجعل كمية صغيرة من الزيت فقط كافية لجلسة التدليك.



فوائد زيت اللوز المر لضغط الدم

من فوائد زيت اللوز المر أن له خصائص تجعله عاملاً مساعداً على استرخاء الجسم، والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم.

وعند الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، فإن صحتكِ بشكل عام تصبح أفضل، وتقلّ فرصتكِ للإصابة بالجلطات وأمراض القلب.

سيدتي

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