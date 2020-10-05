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الإثنين، 05-10-2020 04:47 م

فوائد زيت اليقطين لخفض ضغط الدم

فوائد-بذور-اليقطين-


الوكيل الاخباري - يقول بحث جديد، إن إجراء تعديلات بسيطة في نمط الحياة وتضمين عناصر صحية للقلب في النظام الغذائي يمكن أن يعالج ارتفاع ضغط الدم.

وحدد البحث الذي أجري في مركز الطب البريطاني للصحة القلبية، عدداً من المكونات لفائدتها في خفض ضغط الدم، وعلى رأسها زيت بذور اليقطين، الذي أثبت فعاليته في علاج ارتفاع ضغط الدم.

وقد أجري البحث على 23 امرأة تناولن ثلاثة غرامات من زيت بذور اليقطين يومياً لمدة ستة أسابيع، وأظهرت النتائج انخفاضاً ملحوظاً في ضغط الدم الانقباضي لدى المشاركات.

وتُعزى تأثيرات زيت بذور اليقطين في خفض ضغط الدم إلى عدد العناصر الغذائية الموجودة في بذور اليقطين.

وفقًا لأبحاث التغذية، تعتبر بذور اليقطين، مصدراً مركّزاً للعناصر الغذائية المهمة التي تتحكم في ضغط الدم، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم.

تحتوي بذور اليقطين أيضاً على الأرجينين، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج أكسيد النيتريك، الذي يساعد في استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية. 

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