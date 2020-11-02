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الإثنين، 02-11-2020 03:30 م

فوائد سحرية لـ قشر الموز

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الوكيل الإخباري _ يعد الموز من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لطعمه اللذيذ بالاضافة الى الفوائد العديدة ، ولا تقتصر فوائد الموز على الثمار نفسها، بل تمتد لتشمل القشور أيضًا ، تعرف على ابرز الفوائد التي يقدمها قشر الموز :

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1- يساعد في التقليل من التجاعيد.


2- يساعد في التخلص من البثور.


3- الصدفية عبارة عن مرض جلدي يتميز ببقع حمراء وحكة وقشور، وقشر الموز له تأثير مرطب يقلل من الحكة، وبالتالي يساعد في السيطرة على الأعراض.


4- قشر الموز غني بمضادات الأكسدة مثل اللوتين، والتي لها دور فعال في حماية البشرة من الأضرار المختلفة لأشعة الشمس، كما يحتوي على أحماض دهنية تستخدم لعلاج الإكزيما والصدفية.

5- يساعد على شد الجلد والتخلص من الخطوط الدقيقة الموجودة في البشرة، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة.


6- يمكن أن يساعد قشر الموز أيضًا على التخفيف من حدة الهالات السوداء والانتفاخ تحت العين.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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