فوائد شرب القهوة للكليتين

الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن تناول فنجان قهوة على الأقل كل يوم يقلل خطر الإصابة بالقصور الكلوي الحاد مقارنة بمن لا يشربونها. وتنضم هذه الفائدة إلى منافع كثيرة أثبتتها الأبحاث للقهوة.

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وأجريت الدراسة في مركز أبحاث جون هوبكنز ميديسن في ولاية ميريلاند، ونشرت نتائجها دورية "كيدني إنترناشيونال ريبورتس"، وحثّت نتائجها على شرب أي كمية ولو قليلة من القهوة كل يوم تقريباً.



ويعتقد الباحثون أن القهوة تحتوي على عناصر أخرى إلى جانب الكافيين تحسن من الاستخدام الداخلي للأكسجين داخل الكلى، إلى جانب دور الكافيين في إدرار البول وإخراج الفضلات من الكليتين.



ودعا فريق البحث إلى مزيد من تقصي النتائج الخاصة بإضافة الحليب والكريمة والسكر للقهوة، لمعرفة تأثيرها على الكليتين.



وكانت دراسات سابقة قد وجدت أن تناول أي كمية من القهوة يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15%، بينما يقل الخطر بنسبة 23% عند تناول كوبين إلى 3 أكواب يومياً.

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