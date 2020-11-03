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الثلاثاء، 03-11-2020 11:42 ص

فوائد صحية لا تتوقعها لـ الزعفران

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الوكيل الإخباري _ يعد الزعفران من المشروبات التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص اذ يعتبر من أغلى التوابل في العالم، نظراً لما يحتويه من خصائص طبيّة علاجية، كما أنه يدخل في تصنيع العديد من الأدوية ، تعرف على الفوائد العلاجية لـ الزعفران : 

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١- يحارب أعراض الاكتئاب والشعور بالقلق والإحباط.


٢- يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي.


٣- يعمل على تحسين من صحة الجهاز التنفسي.


٤-يساهم في تقوية الدم وعلاج الأنيميا لغناه بالحديد المكوّن الأساسي لهيموجلوبين الدم وكريات الدم الحمراء.


5- يعمل على تقوية الجهاز العصبي المركزي ويساعد على تجديد الخلايا العصبية التالفة .


6- يحمي من الإصابة بأورام السرطان.


7- يستخدم في العلاجات الطبيعيّة.


المصدر : الامارات نيوز

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