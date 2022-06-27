فوائد صحية لشرب الشاي الأسود يوميا

الوكيل الإخباري - يعتبر الشاي الأسود ثاني أكثر المشروبات شعبية في العالم بسبب مذاقه الرائع، وفوائده الصحية الفريدة التي ليس لها مثيل في مشروبات أخرى، خصوصاً أن الجهود البحثية المتعلقة بتلك الفوائد تبشر بإمكانات علاجية كونه (أي الشاي الأسود) يحتوي على باقة مهمة من المركبات الصيدلانية النشطة، التي تلعب أدواراً بناءة على الصعيد الصحي.

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ومن أبرز الفوائد، التي يحتويها الشاي الأسود:





1. غني بمضادات الأكسدة

2. يدعم عملية الهضم

3. يقوي جهاز المناعة

4. يخفض مستوى السكر في الدم

5. يخفف التوتر

6. يعزز صحة القلب والأوعية الدموية

7. يحسن صحة الفم

8. يقلل الكوليسترول الضار

9. يخفف الاكتئاب

10. يعزز فقدان الوزن

زهرة الخليج