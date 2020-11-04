فوائد صحية لـ عصير الجزر .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد عصير الجزر الطبيعي من المشروبات التي يفضلها تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لما يتمتع به من فوائد جمالية وصحية عديدة ، تعرف على ابرز فوائد عصير الجزر :

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– التمثيل الغذائي

تساعد فيتامين B الموجود في عصير الجزر على كسر جسمك من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات وتحويلها إلى طاقة. كما أنه يحتوي على ألياف غذائية ، والتي قد تساعدك على التحكم في وزنك ومنع السمنة.



– صحة العين

يتضمن عصير الجزر على فيتامين أ، وهو من الفيتامينات الضرورية لصحة العين .



– يقوي جهاز المناعة

يتضمن الجزر على الكاروتينات. إنها بمثابة مقدمة لفيتامين أ ، الذي يمكن أن يعزز جهاز المناعة لديك .



– يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يشمل الجزر على عناصر غذائية لها تأثير مضاد للأكسدة ، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.



-صحي للبشرة

يمكن لفيتامينات C و E و K الموجودة في عصير الجزر أن تعزز صحة الجلد. يمكن لفيتامين سي ، بصرف النظر عن كونه مضادًا للأكسدة ، أن يجعل واقي الشمس أكثر فعالية.

-يحسن صحة الدماغ

يمكن أن يكون للبيتا كاروتين تأثير إيجابي على قدراتك المعرفية ، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة.



– يحمي القلب

يمكن أن يعزز شرب عصير الجزر صحة القلب والأوعية الدموية بسبب تأثيره المضاد للأكسدة.

المصدر : الامارات نيوز

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