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الأربعاء، 04-11-2020 01:15 م

فوائد صحية لـ عصير الجزر .. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ يعد عصير الجزر الطبيعي من المشروبات التي يفضلها تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لما يتمتع به من فوائد جمالية وصحية عديدة ، تعرف على ابرز فوائد عصير الجزر : 

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– التمثيل الغذائي
تساعد  فيتامين B  الموجود في عصير الجزر على كسر جسمك من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات وتحويلها إلى طاقة. كما أنه يحتوي على ألياف غذائية ، والتي قد تساعدك على التحكم في وزنك ومنع السمنة.


– صحة العين
يتضمن عصير الجزر على فيتامين أ، وهو من الفيتامينات الضرورية لصحة العين  .

 


– يقوي جهاز المناعة
يتضمن الجزر على الكاروتينات. إنها بمثابة مقدمة لفيتامين أ ، الذي يمكن أن يعزز جهاز المناعة لديك .


– يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
يشمل الجزر على عناصر غذائية لها  تأثير مضاد للأكسدة ، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.


-صحي للبشرة
يمكن لفيتامينات C و E و K الموجودة في عصير الجزر أن تعزز صحة الجلد. يمكن لفيتامين سي ، بصرف النظر عن كونه مضادًا للأكسدة ، أن يجعل واقي الشمس أكثر فعالية. 

 

-يحسن صحة الدماغ
يمكن أن يكون للبيتا كاروتين تأثير إيجابي على قدراتك المعرفية ، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة.


– يحمي القلب
يمكن أن يعزز شرب عصير الجزر صحة القلب والأوعية الدموية بسبب تأثيره المضاد للأكسدة.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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