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الأحد، 11-10-2020 12:22 م

فوائد صحية للنعناع الأخضر .. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ لا يقتصر استخدام النعناع الأخضر على اضافته على الشاي ليضيف نكهته الخاصة ، الا انه يعد من النباتات التي يتم استخدامها منذ القدم في علاج بعض المشكلات الصحية، نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية التي لها دور في حماية الجسم من بعض الأمراض، تعرف على ابرز فوائد النعناع الأخضر :

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– التخفيف من عسر الهضم
تعد مشكلة  آلام عسر الهضم، من مشكلات الجهاز الهضمي الشائعة حيث أكدت العديد من الدراسات أن النعناع الأخضر له القدرة على زيادة سرعة حركة الطعام عبر المعدة، مما يساعد على التقليل من أعراض الإصابة بعسر الهضم.


– التخلص من الآلام
يتضمن النعناع الأخضر على العناصر الهامة التي تساعد على تسكين الآلام وخاصة المرتبطة، بالمعدة والجهاز الهضمي وآلام العضلات، كما أنه يحد من الصداع.


– التقليل من أمراض الجهاز التنفسي
يساهم في التقليل من الاحتقان بالأنف والرئتين والقصبة الهوائية، ويساعد على علاج البرد. والإنفلونزا فضلا على أنه يخفف من أعراض مرض الربو، فالنعناع الأخضر له دور في التقليل من السعال والتخلص من البلغم، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.

– تحسين وظائف المخ
يساعد تناول أو استنشاق النعناع الأخضر على تعزيز وظائف الدماغ، مما يزيد من تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية. وزيادة القدرة على التذكر والوقاية من الزهايمر وفقدان الذاكرة.


– التقليل من ضغط الدم المرتفع

يتضمن النعناع الأخضر على عنصر البوتاسيوم، وهو العنصر الهام. للمحافظة على توازن السوائل بالجسم، مما يساعد على التقليل من معدل ضغط الدم المرتفع. وتنظيم ضربات القلب أيضا.


– الحماية من القلق والتوتر
تساهم أوراق النعناع في الاسترخاء والتخلص من القلق والتوتر. وأعراض الاكتئاب، وهذا لأنه يعمل على تحفيز إنتاج هرمون السيروتونين وهو الهرمون المسؤول عن السعادة.


– تقوية المناعة
يساهم النعناع الأخضر يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل الفسفور، والكالسيوم، وفيتامين سي، وفيتامين د، في  تعزيز وتقوية مناعة الجسم وبالتالي الحماية من الأمراض المتعلقة بها.


– التخلص من رائحة الفم الكريهة
مضغ بعض أوراق النعناع الأخضر الطازجة يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة وجعل رائحة الفم منعشة، ولكن أكدت الدراسات المختلفة أن النعناع غير قادر على قتل البكتيريا بالفم، بل يحسن رائحة الفم فقط.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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