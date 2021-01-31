فوائد صحية مدهشة عند تناول الأطعمة البنفسجيّة

الوكيل الإخباري _ تعد الاطعمة البنفسجية من الاطعمة التي تحتوي على فوائد عديدة لصحة الجسم والتي قد يجهلها الكثير من الاشخاص ، ومن هذه الأطعمة التوت والملفوف، والباذنجان، والجزر، والفريز والكرز والرمان والتوت والجزر والشمندر الأحمر والجزر البنفسجي.
تعرف على أبرز فوائد الأطعمة البنفسجيّة على صحة الإنسان:
- محاربة الشيخوخة
- تقوّية البصر وتعزيز التركيز الذهني
- تقوية المناعة.
-تساعد على تجديد نظام القلب والأوعية الدموية. وإصلاح الأنسجة التالفة.
- تقلّل من مخاطر الإصابة بالسرطان.
- تساهم في خسارة الوزن.
المصدر : الإمارات نيوز