فوائد صحية مدهشة عند تناول الأطعمة البنفسجيّة

الوكيل الإخباري _ تعد الاطعمة البنفسجية من الاطعمة التي تحتوي على فوائد عديدة لصحة الجسم والتي قد يجهلها الكثير من الاشخاص ، ومن هذه الأطعمة التوت والملفوف، والباذنجان، والجزر، والفريز والكرز والرمان والتوت والجزر والشمندر الأحمر والجزر البنفسجي.

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تعرف على أبرز فوائد الأطعمة البنفسجيّة على صحة الإنسان:

- محاربة الشيخوخة

- تقوّية البصر وتعزيز التركيز الذهني

- تقوية المناعة.

-تساعد على تجديد نظام القلب والأوعية الدموية. وإصلاح الأنسجة التالفة.

- تقلّل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

- تساهم في خسارة الوزن.

المصدر : الإمارات نيوز



