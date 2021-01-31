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الأحد، 31-01-2021 02:06 م

فوائد صحية مدهشة عند تناول الأطعمة البنفسجيّة

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الوكيل الإخباري _ تعد الاطعمة البنفسجية من الاطعمة التي تحتوي على فوائد عديدة لصحة الجسم والتي قد يجهلها الكثير من الاشخاص ، ومن هذه الأطعمة التوت والملفوف، والباذنجان، والجزر، والفريز والكرز والرمان والتوت والجزر والشمندر الأحمر والجزر البنفسجي.

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تعرف على أبرز فوائد الأطعمة البنفسجيّة على صحة الإنسان:

 

- محاربة الشيخوخة

 

- تقوّية البصر وتعزيز التركيز الذهني

 

- تقوية المناعة.

 

-تساعد على تجديد نظام القلب والأوعية الدموية. وإصلاح الأنسجة التالفة.

 

- تقلّل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

 

- تساهم في خسارة الوزن.

 

 

المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

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