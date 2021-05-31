فوائد صحية مذهلة للبقدونس

الوكيل الاخباري - كشفت أبحاث علمية أن للبقدونس فوائد صحية عديدة على رأسها إنعاش رائحة الفم والجسم، والوقاية من الإصابة بالسرطان.

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وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، فإن البقدونس غني بالكلوروفيل الذي يمنح الجسم رائحة طيبة ويعتبر معطرا للنفس.

ويعمل الكلوروفيل كمضاد للفطريات ويقلل من البكتيريا المسؤولة عن إنتاج رائحة الفم والجسم الكريهة.



ويساعد تناول البقدونس بشكل يومي على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث يزيد من مستويات الغلوتاثيون المضاد للأكسدة الرئيسية في الكبد.



ويعمل البقدونس كذلك على تجديد أنسجة الكبد بعد الأضرار الناجمة عن الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أنه يحفز على إنتاج العصارة الصفراوية في الكبد اللازمة لهضم الدهون في الأمعاء.



وأثبتت دراسات عدة أن البقدونس يخفض مستويات الغلوكوز في الدم، الأمر الذي يجعل منه علاجا بديلا لمرض السكري من النوع الأول في بعض البلدان.



ويعمل البقدونس كمدر للبول ويقلل من ضغط الدم، حيث يزيد من إفراز الصوديوم والماء من خلال البول، وإعادة امتصاص البوتاسيوم في الكليتين.



ويساعد البقدونس في الوقاية من السرطان، وذلك لأن أوراقه الطازجة تحتوي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد، والكاروتينات، التي تحمي الجسم من الجذور الحرة، المسببة للإصابة بالسرطان.

سبوتنيك