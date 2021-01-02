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السبت، 02-01-2021 03:00 م

فوائد صحيّة مذهلة للخردل

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الوكيل الإخباري _ يعد الخردل من النباتات العطرية التي تستخدم بالعادة كتوابل خصوصاً في المطبخ الهندي ،حيث انه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم مثل الفيتامينات، الألياف، المغنيسيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، حمض الفوليك، الفوسفور، الأوميغا 3 وفيتامين B1، تعرف على ابرز الفوائد الصحية للخردل: 

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- يساعد في مكافحة السرطان وخصوصاً سرطان القولون 

 

- يستخدم في العناية بالشعر والبشرة



- يعالج أمراض الجهاز التنفسي بسبب خصائصه المضادّة للبكتيريا.

 

- يحتوي على خصائص مضادّة للالتهاب ضد أعراض البرد والصداع.

 

- يعد علاج فعّال لمكافحة ألم الحنجرة عن طريق الغرغرة.

 

- يساعد في وقاية القلب من العديد من الأمراض التي قد تصيبه.

 

- يخفّض ضغط الدم المرتفع ويعمل على تقليل ومنع النوبات القلبية .

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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