فوائد صحية منوعة للتوت البري المجفف

الوكيل الإخباري - يحتوي التوت البري المجفف على مركّبات مضادّة للأكسدة قد يكون لها فوائد عديدة على صحة الإنسان، ومن أهمها مساهمتها في إصلاح الأضرار التي تلحق بخلايا الجسم بسبب الجذور الحرّة، وهذا بدوره يساعد في خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة أيضاً.

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من فوائد التوت البري أيضاً احتواؤه على نسبة عالية من مادة الأنثوسيانين التي تمنحه اللون الأحمر الداكن؛ والتي أظهرت الدراسات أنّ لها تأثيرات مضادّة للسرطان والالتهابات إلى جانب فوائدها الصحية العديدة.

فوائد صحية منوّعة للتوت البري المجفف:



-حماية الجسم من الإصابة بالسرطان.

-تنشيط جهاز المناعة وتقويته.

-حماية العين من الإصابة بالجلوكوما.

-تقوية الجلد ومنحه الصحة والنضارة.

-الحفاظ على توازن ضغط الدم.

-مكافحة الربو وتقليل خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي.

-الحفاظ على توازن الهرمونات بالجسم.

-مكافحة الاكتئاب وتعزيز الطاقة الإيجابية.

-تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

-الوقاية من الإصابة بحصوات الكلى.

سيدتي